La mudanza del príncipe William y Kate Middleton está financiada por ellos mismos

Hace pocos días se informó que el príncipe William y Kate Middleton están planeando una mudanza en Reino Unido. Y fuentes cercanas aseguran que la familia espera residir allí a largo plazo, incluso después de que William se convierta en rey.

Según la BBC, quien tiene acceso a fuentes y expertos en la realeza británica, toda esta mudanza está siendo financiada por ellos mismo. “Ninguna obra que se realice en Forest Lodge provendrá de la Subvención Soberana, que financia a la monarquía. El Príncipe y la Princesa de Gales financian la mudanza con fondos privados y pagarán un alquiler de mercado por la propiedad“, dijo la cadena.

Lo que se sabe es que se trasladarán de Adelaide Cottage, donde viven desde 2022, a Forest Lodge en Windsor Great Park. Ambas propiedades están cerca, pero algunos medios aseguran que la mudanza provocará que algunos vecinos tengan que salir de zona por los parámetros de seguridad del príncipe y la princesa de Gales.

Aunque una de las razones que llevó William y Kate mudarse a Forest Lodge es la búsqueda de más espacio, aún seguirán viviendo como lo hacía en la otra residencia real. Se asegura que no tendrán personal residente en el sitio, por lo que la pareja y sus tres hijos tendrán privacidad y podrán ser independientes en algunos aspectos. Por otro lado, la mudanza está relacionada con que quieren comenzar de nuevo luego de que Middleton atravesara un fuerte tratamiento para combatir el cáncer.

Aunque todo el proceso parece ser normal y tranquilo, la verdad es que ya existe alguna polémica, pues su mudanza trajo como consecuencia la expulsión de vecinos de la zona.

Según el ‘Daily Mail’, se les solicitó desalojar sus hogares a dos familias que residían en cabañas convertidas de antiguos establos cerca de la residencia. No se emitieron órdenes formales de desalojo, sí se les pidió que se reubicaran.

Aunque las familias aseguran que les sorprendió la solicitud y que ha sido una mudanza no planea, también se dice que fueron reubicados a residencias en buen estado.

