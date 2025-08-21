Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres adoptando a su primera hija

La actriz Millie Bobby Brown, quien ha conquistado al mundo con su papel en la serie ‘Stranger Things’, y su esposo, Jake Bongiovi, acaban de dar un paso importante en su historia juntos. La pareja reveló hace unas horas que se convirtieron en padres tras adoptar a una niña, formando así una familia de tres.

La noticia fue compartida por la propia actriz a través de sus redes sociales.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, escribió Brown, acompañando el mensaje con la imagen de un sauce, símbolo de calma y raíces profundas.

Cabe señalar que Millie, de apenas 21 años, ya había compartido su ilusión de formar una familia joven, siguiendo los pasos de sus padres.

En una charla para el podcast SmartLess, ella confesó: “Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Esto ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake”.

La protagonista de ‘Enola Holmes’ también enfatizó que, para ella, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar, y que su hogar “está lleno de amor para todos y para cualquier cosa“.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, iniciaron su relación en 2021. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas en la esfera pública. Tras comprometerse en 2023, se casaron en una ceremonia privada en mayo de 2024, tal como han decidido llevar su vida en pareja.

La actriz se convirtió en estrella internacional cuando apenas tenía 12 años tras interpretar a Eleven en ‘Stranger Things’, serie que concluirá con su quinta temporada. Esta última entrega se estrenará en tres partes a finales de 2025: la primera en Acción de Gracias, la segunda en Navidad y el final en Nochevieja.

Sigue leyendo: