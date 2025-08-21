Multimillonario visitará los restos del Titanic tras tragedia de OceanGate

Después de la tragedia del sumergible Titán en 2023, que costó la vida de cinco personas, otro multimillonario está a punto de emprender un histórico viaje a los restos del Titanic. Sin embargo, OceanGate, la empresa encargada de la inmersión en aguas profundas adelantó que se trata de una figura conocida, que planea anunciarse como la primera persona en visitar los restos del Titanic desde la tragedia.

Patrick Leahy, director ejecutivo de Triton Submarines, anunció que OceanGate está desarrollando un nuevo sumergible comercial, diseñado para soportar el viaje hasta los restos del Titanic, ubicados a más12,000 pies de profundidad en el Océano Atlántico.

Y es que el viaje sigue siendo un atractivo e irresistible para exploradores y multimillonarios dispuestos a gastar millones de dólares para verlo de cerca. La expedició será liderada por un multimillonario cuya identidad se mantiene confidencial, pero se adelanta que es una figura reconocida.

Según fuentes cercanas, el objetivo del viaje es hacer historia como la primera persona en visitar el Titanic desde la fatal implosión del Titán.

“Lo que sí te puedo decir es que es multimillonario. Bajar allí costará 10 millones de dólares”, dijo una fuente, de acuerdo con lo publicado por New York Post.

Triton submarines y el futuro de la exploración profunda

El sumergible Triton, fabricado por Triton Submarines, será el vehículo elegido para la expedición. Patrick Lahey declaró que el submarino de $20 millones de dólares está diseñado con los más altos estándares de seguridad, tras los fallos críticos que llevaron al colapso del Titán.

“Estamos construyendo un nuevo sumergible disponible comercialmente que puede soportar la profundidad y ofrecer una experiencia segura”, explicó Lahey. La expedición será posible gracias a este sumergible, que se estima estará listo para su lanzamiento el próximo año.

La tragedia del Titán

En 2023, el sumergible de la empresa OceanGate, cuyo cofundador Stockton Rush estuvo entre las víctimas, implosionó durante una inmersión a los restos del Titanic. El informe de la Guardia Costera de EE.UU. concluyó que la tragedia fue “prevenible” y que el diseño del sumergible, hecho principalmente de fibra de vidrio en lugar de materiales más tradicionales como el titanio, contribuyó al desastre.

Tras la tragedia, el Titanic, ubicado en una de las zonas más profundas del océano, permaneció “fuera de los límites” mientras se buscaba restablecer la confianza en la exploración marina.

Multimillonarios interesados en el Titanic

La exploración del Titanic no es para todos: con un costo de entrada de millones de dólares, solo unos pocos multimillonarios tienen la oportunidad de vivir esta experiencia única. Entre los más conocidos, destacan el cofundador de Microsoft Paul Allen, el magnate de Wall Street Ray Dalio, y el oligarca ruso Roman Abramovich. Aunque los detalles de la nueva expedición siguen siendo confidenciales, se rumorea que este misterioso multimillonario tiene la intención de hacer un anuncio público al respecto.

Atracción peligrosa

A pesar de los peligros inherentes a la exploración del Titanic, la fascinación por el naufragio de 1912 sigue intacta. Muchos exploradores lo comparan con escalar el Everest; una hazaña increíblemente desafiante pero fascinante. El naufragio, cubierto de vida marina y corales, representa no solo un sitio histórico, sino también un lugar lleno de misterio y belleza.

Carl Allen, cazador de tesoros, declaró la Post sobre los artefactos en el Titanic: “Uno de los detalles que siempre emociona a los exploradores son los zapatos encontrados en la cubierta. Los ves y te preguntas quién los llevaba”.

Este tipo de descubrimientos, junto con los misterios del naufragio, hacen del Titanic un destino que sigue atrayendo a quienes buscan aventura en las profundidades del océano.

