PlayStation lanzará videojuego sobre el Titanic: un simulador para revivir el hundimiento

PlayStation confirmó que en 2026 llegará un nuevo simulador llamado ‘Titanic Escape Simulator‘, una propuesta inmersiva que transportará al jugador a la noche del 14 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó contra un iceberg en su primer y último viaje.

Este videojuego, que ya está disponible para apartarse en la tienda de PlayStation, no solo apela al entretenimiento, sino que busca ser una reconstrucción interactiva con fines históricos y narrativos.

El simulador fue diseñado por Tetyana Vysochanska y su objetivo es acercar a las nuevas generaciones a uno de los episodios más trágicos del siglo XX. A diferencia de la versión romántica de Hollywood, este juego plantea un enfoque de supervivencia realista y emocionalmente cargado.

¿Cómo se jugará el ‘Titanic Escape Simulator’?

A través de YouTube y redes sociales ha surgido un curioso video de la supuesta jugabilidad del simulador, ofreciendo escenas con una calidad gráfica impresionante y algunos destellos del ‘gameplay’, que podría ser en primera persona.

Pero lo cierto es que PlayStation no ha lanzado ningún tráiler oficial. De acuerdo con algunos analistas de videojuegos, el material que circula en internet parece creado con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, esto detalla la compañía en su sitio web: “Vive el desastre con una precisión sobrecogedora, desde la confusión inicial hasta los trágicos momentos finales. Siente cómo el barco se inclina bajo tus pies a medida que aumenta el ángulo de la cubierta. Observa cómo oscilan las lámparas de araña, se deslizan los muebles y ceden los mamparos. Escucha los gritos lejanos, el metal que se tensa y a los músicos tocando hasta el final”.

Está claro que el objetivo final es intentar escapar con vida antes de que el barco se hunda, probablemente alcanzando a subir en alguno de los botes. Además, todo indica que el simulador es lineal, pero te permitirá explorar lo suficiente para satisfacer tus curiosidades.

Otro detalle que merece la pena aclarar es que no eres “Jack Dawson”, sino cualquier otro pasajero que abordó el Titanic. Aquí no tendrás que rescatar a “Rose” ni congelarte en las aguas del Atlántico, mientras tu amada sobrevive a la espera de un bote. No, aquí velas por ti mismo.

Tu verdadero enemigo del simulador: la hipotermia

En su sitio web, PlayStation reveló que ‘Titanic Escape Simultador’ te arrojará una “Mecánica de hipotermia”, por lo que debes combatir el frío mortal en tiempo real, “lo que requiere planificación estratégica y gestión de recursos”.

También tendrás una ruta de escape ramificada, es decir, “múltiples caminos hacia la supervivencia o la tragedia, con encuentros y obstáculos únicos en cada sección del barco”.

Y al tiempo que avanzas durante la tragedia, serás testigo de “momentos históricamente significativos”, escuchando relatos reales.

Finalmente, tendrás que medirte al “sistema de decisión sobre botes salvavidas”, que te invia a decidir entre la complejidad moral de la evacuación y los recursos limitados con los que cuentas para escapar con vida. “Tus decisiones determinan tu destino”, se lee.