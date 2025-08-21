NFL suspende tres partidos a la estrella Demarcus Robinson por conducir a exceso de velocidad bajo efectos del alcohol

Tres partidos de suspensión fue la sanción que le cayó a la estrella de San Francisco 49ers Demarcus Robinson. La NFL implementó esta medida como castigo por una supuesta violación a la política de abuso de sustancias de la liga.

El debut en la temporada 2025 de la NFL para Robinson tendrá que esperar. La noticia sobre la sanción la dio a conocer el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, en una entrevista con la emisora KNBR.

Shanahan comentó que el equipo estaba al tanto de la sanción y que planeaban no contar con Robinson durante esas tres semanas, aunque existía la posibilidad de apelar.

“Siempre puedes apelarlo. Así que esperamos que salga todo bien, pero tres semanas (suspendido) es lo que estamos planeando”, dijo.

Esta es una foto de 2025 de Demarcus Robinson, del equipo de fútbol americano de la NFL, los San Francisco 49ers. Esta imagen refleja la plantilla activa de los San Francisco 49ers al miércoles 21 de mayo de 2025, fecha en que se tomó. (Foto AP)

La sanción contra Robinson se dio por un caso ocurrido a finales de noviembre de 2024. Para ese entonces, el receptor formaba parte de Los Angeles Rams.

A las 5:13 de la mañana, una patrulla de las carreteras de California detuvo a Robinson después de manejar de manera inconsistente y a más de 100 kilómetros por hora en la US-101 en dirección al norte.

Al interceptarlo, los oficiales detectaron “signos de deterioro por alcohol” y fue arrestado. Como consecuencia, fue sentenciado a tres años de libertad condicional. También tuvo que pagar una multa de $390 dólares y completar un programa académico de educación sobre el alcohol.

Demarcus nació el 5 de septiembre de 1994 en Fort Valley, Georgia. Jugó fútbol universitario en la Universidad de Florida, donde se destacó como uno de los mejores receptores del equipo.

Ahí acumuló impresionantes estadísticas, incluyendo 1,470 yardas recibidas y 15 touchdowns en 49 partidos. Después de no ser seleccionado en el Draft de la NFL de 2016, Robinson firmó con los Kansas City Chiefs como agente libre.

A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de jugar para varios equipos, incluyendo los Jacksonville Jaguars y los New York Jets. En la actualidad, Robinson se unió a los 49ers en la temporada baja con un contrato de dos años por $9,5 millones de dólares.



Sigue leyendo:

· Estrella de NFL Demarcus Robinson fue arrestado por supuesta conducción indebida

· Revelan estado anímico de Demarcus Robinson tras arresto por conducción indebida: “Está arrepentido”

· Fans de Jacksonville Jaguars y New Orleans Saints protagonizaron violenta pelea en partido de pretemporada