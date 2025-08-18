Fans de Jacksonville Jaguars y New Orleans Saints protagonizaron violenta pelea en partido de pretemporada

La temporada de la NFL no ha comenzado y ya los ánimos entre fans están caldeados. El pasado domingo un encuentro de pretemporada entre Jacksonville Jaguars y New Orleans Saints en el Caesars Superdome, en Louisiana, se vio empañada por una violenta pelea entre fans.

Las imágenes del enfrentamiento físico han corrido como la espuma en redes sociales. En el video se puede apreciar a un hombre con un jersey de Travis Hunter lanzándole una bebida a otro, que lleva una playera negra de New Orleans Saints.

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: A MASSIVE fight broke out between a Saints and Jaguars fan at today's preseason game.



Multiple punches were being thrown, clothing was falling off, while security was nowhere to be found.



La pelea escaló en la intensidad y ambos comenzaron a lanzar golpes. Posteriormente, se puede apreciar como el fanático de los Saints se resbala y cae. El hincha de Jaguars se aprovechó de esta situación para abalanzarse sobre él y propinarle varios puñetazos fuertes en la cabeza antes de irse.

Por si no fuese suficiente, el fan de Saints terminó con los pantalones abajo luego de recuperarse de la conmoción de los golpes. Al final del video, se escuchan risas de fondo por este peculiar hecho.

La pelea se ha hecho viral en redes sociales y ha generado críticas y burlas por parte de internautas que resaltan la falta de importancia de los partidos de pretemporada. El encuentro entre Jacksonville Jaguars y New Orleans Saints terminó con empate a 17 en el marcador.

El Inicio de la temporada regular La temporada 2025 de la NFL arranca oficialmente el jueves 4 de septiembre con el duelo entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys.

Jacksonville Jaguars debutarán el domingo 7 de septiembre en casa, enfrentando a Carolina Panthers en el EverBank Stadium de Jacksonville.

Por su parte, New Orleans Saints también jugarán el domingo 7 de septiembre, recibiendo a Arizona Cardinals en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.



