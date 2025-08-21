Paris Hilton comparte primer vistazo de su serie animada ‘Paris & Pups’

La cantante y actriz Paris Hilton sorprendió este miércoles a sus seguidores al comprtir el el primer vistazo de ‘Paris & Pups’, una serie animada infantil que transporta su estilo de vida y su pasión por los animales a un universo pensado para los más pequeños.

Inspirada en el cariño incondicional que Hilton ha demostrado por sus mascotas y los animales a lo largo de los años, la serie verá la luz en YouTube el próximo 23 de septiembre.

Detrás del proyecto se encuentran HappyNest Entertainment y 9 Story Media Group, en colaboración con 11:11 Media, la compañía que Paris fundó como un espacio creativo para sus múltiples facetas.

Según revelaron medios como Deadline y Variety, ‘Paris & Pups’ está dirigida a niños de entre 5 y 8 años.

La historia sigue a Paris Star, una niña de 12 años que vive divertidas aventuras junto a sus cinco inseparables cachorros: Diamond, Baby, Slivington, Mugsy y Bijou.

La también empresaria estrenó el primer tráiler oficial, donde aparece la colorida vida animada de su protagonista y el grupo de perritos que la acompañan en cada desafío. Además, el adelanto presentó el tema musical, interpretado por la propia Paris.

La estrategia de lanzamiento arrancará con cuatro episodios durante la semana de estreno, seguidos de nuevos capítulos semanales que buscarán conquistar a una audiencia infantil global.

“¡Muy emocionada de finalmente compartir el primer vistazo a mi nueva serie animada @ParisAndPups, que llega a @YouTube este septiembre!

Inspirada por mis cachorros y mi amor por los animales de toda la vida, Paris & Pups es todo sobre bondad, creatividad, música, y el lazo mágico que compartimos con nuestros bebés peludos.

Paris Star (inspirada por mí cuando era niña pequeña) y su fabuloso escuadrón de cariño traen confianza, amistad y un toque estrellado dondequiera que vayan.

¡No puedo esperar a que te enamores de #ParisAndPups este septiembre!”, escribió Paris al pie del video.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: