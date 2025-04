Kanye West dice que debía haber tenido hijos con Paris Hilton y no con Kim Kardashian

El rapero estadounidense Kanye West sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones. En una reciente transmisión en vivo West volvió a cargar en contra de su exesposa, la empresaria Kim Kardashian, con quien tiene cuatro hijos.

En una transmisión en Twitch el rapero, quien confesó que tuvo una relación incestuosa con un primo, aseguró que debió haber tenido hijos con la empresaria Paris Hilton en lugar de tenerlos con Kim Kardashian. Kanye West recordó cuando Kim Kardashian era asistente de Paris Hilton, a principios de la década de los 2000.

“Cuando Kim era asistente de Paris Hilton, dije que debería haber tenido hijos con Paris Hilton en vez de con Kim Kardashian”, confesó West en la transmisión. “¿Te imaginas si hubiera tenido hijos con Paris Hilton? ¿Cuántos hoteles tendría ahora? Piénsalo. El Hilton. El rollo Hilton”.

El rapero continuó arremetiendo en contra de su exesposa al decirle despectivamente “asistente” y que además lamenta haber tenido hijos con ella. “Paris Hilton tenía la visión. Kim era como su vasallo, como su aprendiz. Tuve un hijo con una asistente, hermano. Y luego la puse en Vogue. No puedes poner a esa maldita asistente en Vogue, hermano”, dijo.

West continuó demeritando a la madre de sus hijos diciendo: “Si tienes un hijo con una niñera, el único poder de la niñera es quitarte a tus hijos. Así que el único poder de Kim es quitarme a mis hijos”. Kanye West y Kim Kardashian enfrentan un conflicto legal luego de una serie de acciones y comentarios del rapero sobre sus hijos con la socialité.

Esta no es la primera vez que Kanye West arremete en contra de Kim Kardashian, con quien se casó en 2014 y se oficializó su divorcio en 2022. En otra oportunidad West confesó que no quería tener hijos con Kim Kardashian. La empresaria intentó evitar que Kanye West involucrara a su hija, North West, en una canción junto con el productor Sean ‘Diddy’ Combs quien enfrenta cargos federales por delitos sexuales. West se ha quejado de que Kardashian no le permite tomar decisiones sobre sus hijos.

“Todos estos derechos me han sido arrebatados por la mafia kardashian, hulu y disney y la agenda más grande para usar a los niños negros selectivamente críados como plataformas para influir en la gente negra”, dijo el cantante hace meses en referencia a su ex esposa.

Tras diez minutos de transmisión en Twitch, la plataforma suspendió el en vivo luego de que el rapero lanzó coemntarios discriminatorios en contra de la comunidad LGBTIQ+, la judía e hizo un saludo nazi.

