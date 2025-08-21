PlayStation 5, la nueva ‘víctima’ de los aranceles de Donald Trump

La empresa informática Sony informó que aumentará los precios en todas las versiones del PlayStation 5 en Estados Unidos, a partir del próximo 21 de agosto de 2025, como un efecto más por los aranceles recién anunciados por el presidente Donald Trump a mercancías elaboradas en países asiáticos.

La marca confirmó que dicho cambio obedece a un “entorno económico desafiante”, derivado de los aranceles sobre productos importados desde países como China y Japón, que provocarán aumentos en los costos de fabricación y transporte.

La empresa japonesa intentó absorber parte del efecto relacionado con los aranceles mediante el almacenamiento de inventario en Estados Unidos, y la diversificación de sus cadenas de suministro, pero estos inventarios se están agotando, por lo que las nuevas importaciones tienen, de origen, un precio más alto.

Con esta decisión, Sony tuvo que abandonar su política anterior de mantener sus precios de hardware de juegos insignia a un precio asequible para los consumidores y afectará los tres modelos disponibles de esta popular consola de nueva generación.

¿Cuál es el nuevo precio de las diferentes versiones de PlayStation?

PS5 estándar: $549.99

PS5 Digital Edition: $499.99

PS5 Pro: ahora costará $749.99

Este cambio se limita a las unidades de hardware, ya que Sony informó que los precios de los accesorios de PlayStation 5, incluido el mando DualSense, se mantendrán sin cambios por el momento. También anunció que no tiene planes inmediatos para aumentar sus precios en otros mercados globales.

Efecto en cascada a los aparatos electrónicos importados

Estas decisiones no ayudan a la empresa japonesa, ya que a nivel mundial enfrenta una situación complicada y ha tenido que aplicar un incremento de precio en uno de sus mercados más importantes e incluso reconoció en su anuncio oficial que debe afrontar un entorno económico difícil con inestabilidad en los tipos de cambio y las presiones inflacionarias en las cadenas de fabricación y suministro que hay en Estados Unidos como consecuencia de los aranceles.

Sony no es la única empresa electrónica afectada con esta medida para sus ventas en Estados Unidos: Microsoft y Nintendo ya anunciaron aumentos similares en sus precios.

Esto sugiere una respuesta de toda la industria a las presiones financieras externas. A principios de 2025, Microsoft también aumentó los precios de las consolas Xbox y otros accesorios en muchos países. Nintendo, por su parte, no aumentó el precio del nuevo hardware, pero sí retrasó el lanzamiento de reservas de Nintendo Switch 2 por complicaciones derivadas de los aranceles internacionales.

Si bien, la venta de videojuegos como Grand Theft Auto VI o el Nintendo Switch 2 impulsarán las ganancias, pero el aumento en los precios de las consolas y el retraso en lanzamientos clave impactarán negativamente este crecimiento.

El gobierno de Estados Unidos aplica actualmente un arancel del 15% a los productos importados de Japón, sede de Sony, por lo que de continuar, la marca tendrá que ajustar sus precios para mantener la rentabilidad en el mercado estadounidense y, de momento ha sido un aumento significativo de $50 dólares.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha presumido una recaudación superior a los $130,000 millones de dólares, y podrían provocar nuevas alzas de precios, mientras los países siguen negociando acuerdos más favorables a sus exportaciones.

