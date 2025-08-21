Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del jueves, 21 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que dan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente quieres estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Aquí abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 21 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 45 58 96

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 65 59 23 06 05 10 66 32 60 35 67 45 39 71 19 69 03 77 37 63

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 01 12 13 20 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 21 de agosto

Los números ganadores son: 40 30 24

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber elegido tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor es para ti.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

