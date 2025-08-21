Trump visita las fuerzas federales en D.C. y dice que permanecerán “por un largo tiempo”

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que el despliegue de la Guardia Nacional y de agencias federales en la capital de Estados Unidos se mantendrá indefinidamente. El mensaje lo dio durante una visita a una estación de policía en Anacostia, un barrio del sureste de Washington con altos índices de criminalidad.

“Queremos que nuestra ciudad sea perfecta, y nos vamos a quedar aquí por un largo tiempo”, declaró el mandatario, rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de la DEA, del FBI y de otras agencias.

Trump había anunciado previamente que recorrería las calles acompañado por las fuerzas de seguridad, pero finalmente se limitó a encabezar un acto de reconocimiento en la sede policial, donde compartió pizza con los agentes.

“Me siento muy seguro ahora, y escucho que la gente está muy segura”, dijo Trump en su visita. “Ustedes son unos ganadores. Y creo que es un verdadero honor estar con ustedes. Y vamos a hacer que Washington D. C. vuelva a ser grande”.

El acto del presidente se produjo en medio de protestas y críticas de algunos residentes de la capital, quienes manifestaron su repudio a la medida. Anteriormente habían abucheado al vicepresidente J.D. Vance, y al secretario de Defensa Pete Hegseth durante una visita a las tropas en la estación central de tren.

Además de elogiar a las fuerzas de seguridad, Trump aprovechó su discurso para comentar la decisión esta mañana de un tribunal de Nueva York de anular una sentencia de casi $500 millones de dólares contra él y sus empresas por participar en fraude.

“Me robaron 550 millones de dólares con un caso falso y lo anularon”, dijo Trump. “Es terrible, pero es una buena victoria, ¿sabes?”

Más control

El presidente tomó el control de la seguridad en la capital el pasado 11 de agosto, amparado en una disposición legal que permite intervenir las autoridades locales en situaciones de “emergencia”.

Aunque la medida se aprobó inicialmente por 30 días, Trump adelantó que pedirá al Congreso la ampliación del periodo para extender la presencia federal. “No habrá tolerancia para la barbarie, la suciedad ni la escoria”, afirmó.

Desde entonces, el número de tropas en la ciudad ha crecido con refuerzos enviados por seis estados gobernados por republicanos, lo que eleva el contingente de la Guardia Nacional a más de 2,000 soldados.

De acuerdo con la fiscal general Pam Bondi, las operaciones han dejado hasta la fecha 630 arrestos y la incautación de 86 armas ilegales. Solo el miércoles, escribió en la red X, se realizaron 53 detenciones adicionales, incluidas 24 de inmigración.

Trump concluyó la jornada regresando a la Casa Blanca en el vehículo presidencial conocido como La Bestia, sin haber cumplido su promesa de patrullar personalmente las calles de la ciudad.

Con información de EFE.

