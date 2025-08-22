70% ha subido la donación de órganos en Nueva York, pero aún no es suficiente

Aunque la donación de órganos ha subido 70% en Nueva York en la última década, aún se ubica en el 4to lugar a nivel nacional, con sólo 1,401 donantes en 2024, según los últimos datos.

La investigación, realizada por DeMayo Law Offices, analizó las estadísticas de donantes de órganos en los 50 estados del país, Puerto Rico y el Distrito Columbia (DC), utilizando datos de la Red de Adquisición y Transporte de Órganos (OPTN) para examinar las tendencias desde 1994 hasta 2024, revelando un crecimiento significativo en las tasas de donación a nivel nacional en los últimos 30 años.

California lidera con el mayor número de donantes de órganos (2,227 personas), seguido por Texas con 1,980 en 2024. Florida ocupa el 3er lugar con 1,416 donantes, y luego viene Nueva York (1,401). Pensilvania completa los cinco primeros puestos con 1,244 donantes. Los números absolutos van de manera proporcional con el tamaño de la población, siendo esos cinco los estados con más habitantes en EE.UU., en ese mismo orden, según el Censo del año 2020.

Pero a pesar de que California tiene el mayor número de donantes, otros estados han experimentado aumentos porcentuales mucho más grandes en la última década. Arkansas tuvo el crecimiento más sustancial, con un incremento de162.2% desde 2014; seguido de Wyoming con 128.6% y Kentucky con (121.8%). Carolina del Sur e Indiana también han mostrado un positivo crecimiento: 119.3% y 116.8%, respectivamente, desde 2014. Nevada destaca además con un aumento del 522.2% en la cantidad de donantes de órganos desde 1994.

Aunque no es el estado menos poblado, Dakota del Norte registró el menor número de donantes de órganos en todo el país en 2024, con apenas 36 personas. En orden ascendente le preceden Vermont (38); Alaska (47), Wyoming (48) y Washington DC con 51 donantes.

Varios estados mostraron un crecimiento mínimo en las tasas de donación de órganos durante la última década. Maryland no experimentó ningún aumento, mientras que Hawaii registró un crecimiento de sólo 1,5%. Alaska, Dakota del Norte y Puerto Rico les siguieron con aumentos de 4.4%, 5.9% y 14.2%, respectivamente.

“Las variaciones entre estados plantean preguntas importantes sobre las diferencias regionales en los programas de concientización y registro de la donación de órganos“, comentó sobre los hallazgos Michael DeMayo, director ejecutivo de DeMayo Law Offices.

“Lo que resulta particularmente interesante es que algunos estados más pequeños han mostrado los mayores aumentos porcentuales. Esto sugiere que las campañas educativas dirigidas y los procesos simplificados de registro de donantes pueden marcar una diferencia significativa, independientemente del tamaño de la población”, agregó.

“El estudio reveló que, si bien el tamaño de la población influye naturalmente en el número de donantes, la tasa de aumento varía significativamente entre estados, lo que indica diferencias en la concientización pública, la infraestructura sanitaria y las políticas de registro de donantes específicas de cada estado”, destacó.

Recientemente se informó que serían donados los órganos de un joven latino que se cayó de su ebike en Nueva Jersey. En febrero Cheray Jenkins (41) murió víctima de la violencia doméstica, dejando cuatro huérfanos en Long Island (NY). Después de que su familia decidiera donar su corazón, hígado y ambos riñones salvaron las vidas de cuatro personas.

En septiembre pasado fueron donados los órganos de Bella Trezza, joven de 17 años que fue una de las tres víctimas mortales en un aparatoso choque causado por un conductor que se saltó un semáforo en rojo en Long Island (NY).

Para más información sobre donación de órganos en Nueva York puede visitar la página en español de LiveOnNY, una “organización sin fines de lucro comprometida a ayudar a prolongar la vida de los neoyorquinos mediante la donación de órganos y tejidos, y a cuidar a las familias afectadas por la donación”.