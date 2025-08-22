Dominicano Adrián Beltré inmortalizado con estatua en el estadio de Texas Rangers

El pelotero dominicano Adrián Beltré, antesalista miembro del Salón de la Fama, tiene ahora una estatua de bronce en las afueras del Globe Life Field en Arlington.

Los Texas Rangers develaron el viernes una estatua de bronce de tamaño natural del dominicano, miembro del Salón de la Fama, en su primer año de elegibilidad. La escultura lo muestra posando mientras conecta un jonrón, con la rodilla en el suelo, como lo hizo tan a menudo en su carrera.

Beltré es el tercer jugador en tener una estatua fuera del estadio del equipo, uniéndose a otros dos miembros del Salón de la Fama, el rey del ponche Nolan Ryan y el receptor boricua Iván “Pudge” Rodríguez, 14 veces elegido al Juego de Estrellas.

Adrian Beltré’s statue is here! 🐐 pic.twitter.com/iuzgvhlnN6 — Texas Rangers (@Rangers) August 22, 2025

Texas una de sus casas

Beltré pasó las últimas ocho de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas con Texas, el equipo con el que jugó más tiempo. Se retiró después de la temporada 2018, los Rangers retiraron su camiseta número 29 al año siguiente y fue consagrado en el Salón de la Fama del béisbol el verano pasado.

La estatua está situada donde parece que Beltré mira hacia el antiguo estadio que aún se encuentra al otro lado de la calle. Fue allí donde se convirtió en el primer jugador de la República Dominicana en alcanzar los 3,000 hits en su carrera el 30 de julio de 2017, dos años después de conectar su jonrón número 400.

Allí también tuvo sus tres ciclos, que igualaron récords en la MLB: uno como visitante con Seattle en 2008 y dos más con los Rangers, el 24 de agosto de 2012 y el 3 de agosto de 2015.

AB forever in bronze. pic.twitter.com/fg2HcPw5k2 — Texas Rangers (@Rangers) August 22, 2025

¿Quién realizó la estatua de Adrián Beltré?

La estatua de bronce de Beltré fue realizada por Mike Tabor, un artista plástico texano que se considera un expresionista del Western estadounidense.

Según el artista, solo tuvo 75 días para acabar el trabajo que honró el legado del pelotero dominicano con los Rangers. De acuerdo con FWTX, Tabor estudió en la Universidad Estatal de Tartleton y se graduó en 1980. Después pasó 30 años como maestro de arte en la Gransbury High School en Texas.

El sábado, los Rangers le entregarán a Beltré una versión más pequeña de su estatua de bronce, y él recibirá el primer lanzamiento ceremonial realizado por Mike Tabor.

