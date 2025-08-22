El entrenador de Gervonta Davis defiende la pelea contra Jake Paul

El anuncio de la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul ha sido recibido con una mezcla de emoción y escepticismo en el mundo del boxeo.

Mientras los fanáticos del espectáculo esperan un evento masivo, algunos puristas critican que una estrella como “Tank” se enfrente a un YouTuber convertido en boxeador. Sin embargo, el experimentado entrenador de Davis, Barry Hunter, tiene una visión muy diferente y ha ofrecido una rotunda defensa de la decisión, asegurando que será un combate digno de ver.

Hunter habló sobre las expectativas que rodean el enfrentamiento, comparándolo con eventos históricos que cimentaron la carrera de grandes leyendas del deporte.

El legado y el espectáculo

Para Barry Hunter, el combate contra Jake Paul no solo no dañará la reputación de su púgil, sino que forma parte de un camino que los grandes campeones han recorrido a lo largo de la historia.

En una entrevista para Bein Sports Hunter fue directo al grano al comparar el próximo espectáculo con el reciente combate de Paul contra “Iron Mike”, que fue criticado por su falta de acción.

“No será aburrido como lo fue Tyson-Paul. Este es un evento, así que la gente espera que valga su dinero. Y con dos peleadores top como Jake y ‘Tank’, obtendrán eso“, aseguró Hunter.

El entrenador también abordó de frente la principal crítica sobre el impacto de la pelea en la carrera de Gervonta Davis, citando ejemplos que validan el movimiento.

“La gente ha criticado este evento, pero Muhammad Ali hizo este tipo de peleas y eso no dañó su legado. Pacquiao peleó contra Mayweather y la gente lo criticó, pero fue la pelea más lucrativa de la historia. Las leyendas hacen este tipo de cosas. ‘Tank’ está construyendo su legado y está haciendo lo que las leyendas hacen”, concluyó.

Las palabras de Hunter ofrecen una perspectiva clara sobre la estrategia de Davis, que busca combinar el espectáculo con su legado, entendiendo que el boxeo, al final del día, es un negocio de entretenimiento.

