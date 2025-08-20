Netflix publica y retira anuncio de pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

Una nueva polémica en el boxeo ha nacido este miércoles. La plataforma de streaming Netflix anunció en redes sociales que Jake Paul se enfrentaría a Gervonta Davis. Sin embargo, minutos después eliminó la publicación sin explicación alguna.

Fue a través de la red social X donde la cuenta de Netflix en Turquía anunció con un póster promocional que Jake Paul se enfrentaría a Gervonta Davis en una pelea de exhibición en el State Farm Arena en Atlanta el próximo 15 de noviembre.

“¿Quién ganará? La pelea de Jake Paul contra ‘Tank’ Davis, en vivo el 15 de noviembre, exclusivamente en Netflix”, decía el post que posteriormente fue borrado.

👀 The official Netflix Turkey account tweeting and deleting a fight announcement for Jake Paul-Tank Davis on Nov 15 in Atlanta. pic.twitter.com/GyPqBGsoQj — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) August 20, 2025

La publicación generó revuelo por el impacto mediático que generan ambos boxeadores. No obstante, se hizo aún más viral luego de que los fans se percataran de la eliminación del post, lo que dio espacio a especulaciones de todo tipo.

Cabe recordar que en abril de este año, Jake Paul reveló que tenía previsto un combate con Gervonta Davis, pero los acuerdos quedaron en el aire. Así lo confesó en una entrevista para FightHub.

“Sí, se habló mucho y estuvo en negociaciones y casi listo para hacerse realidad. Pero él tiene que hacer su revancha con Lamont y obtener esa victoria y luego podremos hacerla de nuevo”, dijo en su momento. “Pero Gervonta y yo estábamos programados para pelear, seguro”, añadió.

Netflix incursionó en la transmisión de peleas de boxeo con el combate entre Jake Paul y Mike Tyson en noviembre de 2024. Desde entonces se ha convertido en una estrategia clara para posicionarse como un nuevo actor en la transmisión de eventos deportivos en vivo.

La plataforma ya tiene en agenda el esperado duelo entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford para septiembre. De momento, no hay reconfirmación oficial sobre si se dará el duelo entre Gervonta y Jake Paul.

Gervonta Davis tiene un récord de 30 victorias, cero derrotas y un empate. Además, con 28 nocauts y 90 % de posibilidades de KO. ‘Tank’ viene de empatar ante Lamont Roach Jr. en marzo 2025. Anteriormente, ganó a Frank Martin en junio de 2024 y por TKO a Ryan García en abril de 2023.

Jake Paul posee un registro de 12 victorias y una derrota. Ha logrado siete nocauts y tiene un ‘rate’ de 58 % de KO. Viene de ganar por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en junio y a Mike Tyson en noviembre.

En caso de darse el combate, Davis llega como campeón consolidado en tres divisiones, y Paul como celebridad convertida en boxeador, que ha sabido capitalizar su imagen para atraer millones de espectadores.



