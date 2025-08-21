Jake Paul sobre Gervonta Davis tras confirmarse pelea en noviembre: “Voy a incapacitarlo”

Una nueva aventura con gran exposición mediática será que la vivirá el youtuber boxeador de peso crucero Jake Paul. Tras confirmarse el pasado miércoles su combate de exhibición en noviembre, lanzó un mensaje desafiante asegurando que incapacitaría al campeón invicto de peso ligero, Gervonta Davis.

A través de su cuenta en X, una vez se confirmó el pleito, Paul le dedicó unas palabras a Davis en las que lo acusó de cobarde y faltar el respeto. “Gervonta lleva demasiado tiempo faltándole el respeto a mi nombre. Puede que su apodo sea Tanque, pero soy un dron FPV y estoy a punto de incapacitar a un niño pequeño”, dijo

“Sí, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, pero mi lema es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, contra todo pronóstico. Y me gustan las probabilidades. Primero, mataré a David, y luego masacraré a Goliat”, concluyó.

Gervonta who has been disrespecting my name for too long. HIs nickname might be Tank, but I'm an FPV drone and I'm about to disable tiny boy. Yes, he's 1 of the top pound-for-pound boxers in the world, but my motto is anyone, anytime, anyplace, against all odds. And I like my… — Jake Paul (@jakepaul) August 20, 2025

La empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions, y Netflix anunciaron el enfrentamiento horas después de que la cuenta de X de Netflix en Turquía filtrara por error la noticia. Jake Paul se enfrentará a Gervonta Davis en una pelea de exhibición en el State Farm Arena en Atlanta el próximo 14 de noviembre.

One will rise. One will fall.



JAKE "EL GALLO" PAUL VS. GERVONTA "TANK" DAVIS

Friday, November 14

Atlanta, GA

LIVE only on Netflix — Netflix (@netflix) August 20, 2025

Cabe recordar que en abril de este año, Jake Paul reveló que tenía previsto un combate con Gervonta Davis, pero los acuerdos quedaron en el aire. Así lo confesó en una entrevista para FightHub.

“Sí, se habló mucho y estuvo en negociaciones y casi listo para hacerse realidad. Pero él tiene que hacer su revancha con Lamont y obtener esa victoria y luego podremos hacerla de nuevo”, dijo en su momento. “Pero Gervonta y yo estábamos programados para pelear, seguro”, añadió.

Gervonta Davis tiene un récord de 30 victorias, cero derrotas y un empate. Además, con 28 nocauts y 90 % de posibilidades de KO. ‘Tank’ viene de empatar ante Lamont Roach Jr. en marzo 2025. Anteriormente, ganó a Frank Martin en junio de 2024 y por TKO a Ryan García en abril de 2023.

Jake Paul posee un registro de 12 victorias y una derrota. Ha logrado siete nocauts y tiene un ‘rate’ de 58 % de KO. Viene de ganar por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en junio y a Mike Tyson en noviembre.



