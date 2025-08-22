Fanny Lu celebra 20 años de carrera en Times Square y presenta nueva música

La cantante y compositora colombiana Fanny Lu celebró esta semana en Times Square dos décadas de carrera artística, consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes de Latinoamérica, con un álbum cargado de aprendizajes y mensajes de amor propio, la artista compartió con El Diario detalles de esta etapa en la que mira hacia atrás con gratitud y hacia adelante con entusiasmo.

“Celebrar 20 años de carrera es un privilegio enorme, me siento bendecida por Dios y agradecida con todas las personas que me han permitido cantarles, acompañar sus momentos y compartir mensajes a lo largo de este camino. Este aniversario tenía que vivirlo con mucha emoción, regalándome el gusto de hacer un álbum completo, lleno de aprendizajes de vida que también ustedes me han enseñado durante todo este tiempo”, expresó la artista.

El nuevo trabajo de estudio, titulado “Una vida bien vivida”, reúne diez canciones con su sello distintivo y la constante invitación a la resiliencia. La intérprete de “Tú no eres para mí” reconoce que este proyecto refleja el mayor aprendizaje de su trayectoria: el amor propio.

“Es una celebración total al amor propio, que creo que lo he aprendido a lo largo de estos 20 años, es una vida bien vivida porque es una vida de conexión y entendimiento donde cabe la lágrima y la sonrisa, no es perfecta, pero en la superación está el poder, el levantarse todos los días y decir soy capaz, todo lo puedo”, señaló Fanny Lu.

La artista ha compartido escenario y grabaciones con figuras como Olga Tañón, Carlos Baute, Bacilos y, más recientemente, con la mexicana Yuri, con quien lanzó el sencillo Otra Partida. La canción, incluida en su nuevo álbum, es un canto a la resiliencia y la fortaleza interior.

“Es un privilegio poder celebrar con quienes quiero esta carrera bella, que su compañía, sus voces, su energía y su belleza engalanen mi música. Tener a Yuri, una artista icónica, en una de mis canciones es un regalo enorme, y así también agradezco a los demás colegas que me han acompañado en este álbum de 20 años de carrera”, comentó la cantante.

Además, Fanny Lu fue reconocida por Spotify como Embajadora EQUAL, campaña global que impulsa la visibilidad de las mujeres en la música, desde esa plataforma, la artista ha curado listas de reproducciones y promovido el talento de otras voces femeninas en América Latina.

“Me encanta haber sido escogida como embajadora EQUAL, porque significa que mi música importa para las mujeres, que nos empodera y que me permite cantarle al oído. Solo el 35% de la industria somos mujeres, y este programa invita a que cada vez seamos más, con nuestra voz, con nuestra autenticidad y con nuestro corazón”, afirmó.

Con la mirada puesta en lo que viene, la cantautora entiende que dos décadas en la música son solo una parte del camino. Su nueva producción recoge aprendizajes, emociones y colaboraciones que fortalecen su identidad como artista latinoamericana y como mujer que alza la voz por la igualdad en la industria; para ella, celebrar es también agradecer y proyectarse hacia el futuro, con la convicción de que la música seguirá siendo el espacio donde conecta con su público, inspira a nuevas generaciones y reafirma que el amor propio es la mayor conquista de estos 20 años.