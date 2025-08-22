Florida apelará cierre de Alligator Alcatraz y mantendrá deportaciones

El gobierno de Florida informó este viernes que apelará el fallo de la jueza federal Kathleen Williams, quien ordenó el cierre en un plazo de 60 días del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, al oeste de Miami.

La oficina del fiscal general, James Uthmeier, calificó de “ilegal” la decisión y aseguró que será impugnada en las próximas horas. “Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión”, afirmó Jeremy Redfern, vocero del fiscal.

Seguirán las deportaciones desde Alligator Alcatraz

Desde el equipo del gobernador Ron DeSantis también ratificaron que las deportaciones seguirán ejecutándose desde las instalaciones. “Las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore”, dijo Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del mandatario estatal.

El centro, inaugurado el pasado 3 de julio en un aeropuerto abandonado rodeado de caimanes, serpientes y panteras, alberga actualmente a 336 migrantes, entre ellos 78 mexicanos, según cifras confirmadas por el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.

El fallo judicial respondió a una demanda introducida por organizaciones ambientales y la tribu Miccosukee, que denunciaron daños a los Everglades, donde habitan más de 30 especies amenazadas.

La jueza Williams prohibió el ingreso de nuevos detenidos y ordenó frenar cualquier construcción adicional dentro del recinto.

A pesar de la decisión, el gobierno de Florida sostiene que el centro continuará operativo mientras se resuelve la apelación.

Alligator Alcatraz es considerado un emblema de la política migratoria del presidente Donald Trump, que que aumentó en casi 50 % la cifra de detenidos bajo custodia de ICE.

