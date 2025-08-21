Jueza ordenó el cierre del centro de detención de ICE “Alligator Alcatraz” en Florida

Una jueza federal ordenó desmantelar dentro de 60 días el centro de detención de ICE en Florida llamado “Alligator Alcatraz”, además de impedir el ingreso de nuevos inmigrantes detenidos al mismo, tras considerar una demanda de grupos ambientalistas.

La orden preliminar, solicitada por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee, marca una importante victoria para la vida silvestre en peligro de Florida y los frágiles ecosistemas que se ven amenazados por el centro de detención de ICE, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress.

La decisión es un revés para el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sus agresivos esfuerzos para ayudar a la agenda de inmigración de línea dura de la administración de Donald Trump, incluso designando a miles de policías estatales como oficiales federales de inmigración.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales que demandaron, además de la tribu Miccosukee, quienes exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado.

También impide “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”, aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente.

Pasados los 60 días, las autoridades deberán quitar el cerco para permitir el paso de la tribu Miccosukee, pueblo indígena que pertenece a la zona, remover la iluminación industrial del lugar, y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

En su fallo de 82 páginas, la jueza Kathleen Williams citó amplias pruebas que demuestran el daño a los Everglades causado por la operación de la instalación, construida sin la revisión ambiental exigida por ley.

El lugar donde está el centro de detención está rodeado por la Reserva Nacional Big Cypress, una de las primeras reservas nacionales de Estados Unidos, que protege humedales ecológicamente sensibles y una docena de especies en peligro de extinción, incluyendo panteras y murciélagos boneteros de Florida. Se han documentado panteras de Florida en el mismo sitio donde ahora se ubica el centro de detención.



“Esta es una victoria crucial para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta apreciada naturaleza debe ser protegida y no explotada”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, en un comunicado enviado a El Diario.

“[Este fallo] envía un mensaje claro: las leyes ambientales deben ser respetadas por los líderes al más alto nivel de nuestro gobierno, y que ignorarlas conlleva consecuencias”, destacó Samples.

Los ambientalistas han denunciado que la construcción del centro de detención en esa reserva natural representa una grave amenaza para el delicado ecosistema de los Everglades, las especies en peligro de extinción, el agua limpia y los cielos nocturnos oscuros reconocidos internacionalmente.

“Este centro de detención, despiadado y brutal, estaba destruyendo la esencia de la vida que sustenta nuestro humedal emblemático y a una gran cantidad de especies en peligro de extinción, desde las majestuosas panteras de Florida hasta las cigüeñas de bosque. La orden de la jueza llegó justo a tiempo para evitar que todo se desmoronara”, declaró la abogada Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica.

Por su parte, Tania Galloni, abogada gerente de la oficina de Earthjustice en Florida, aseguró: “Este fallo confirma lo que argumentamos en la corte: que el gobierno no puede simplemente construir algo en medio de los Everglades y la reserva Big Cypress sin una revisión ambiental ni la participación del público”.

El fallo de Williams, designada por el presidente Barack Obama, imposibilitaría la operación de Alligator Alcatraz. Esto se produce tras una orden que emitió hace dos semanas para detener la construcción en respuesta a la demanda interpuesta por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee.

