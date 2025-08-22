Justicia argentina libera a 104 hinchas chilenos detenidos tras la feroz pelea en estadio de Independiente

La justicia de Argentina ordenó la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile, quienes estaban detenidos tras los graves incidentes registrados en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Buenos Aires.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Un oficio de la UFIJ N.º 4 de Avellaneda ordenó la liberación de los hinchas que permanecían detenidos tras los graves incidentes ocurridos ante Independiente.

La decisión de liberar a todos los involucrados se tomó porque analizando el sumario policial no había elementos para imputar objetivamente a ningún chileno.

En cambio, continúan detenidos todavía dos simpatizantes de Independiente que fueron filmados fuera del estadio agrediendo a un seguidor del club rival.

Liberación de los hinchas chilenos

Pasada la medianoche, en la Comisaría 4ª de Avellaneda – Sarandí, comenzaron a liberarlos. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes de la U de Chile. El resto habían sido trasladados.

Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.

La resolución, enmarcada en la causa “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”, se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A., la actual concesionaria del club chileno, y la Embajada de Chile en Argentina.

Es una locura lo que está pasando en Avellaneda, se metió la barra de Independiente a la tribuna de los chilenos pic.twitter.com/GikhcKwjRY — Barra Brava (@barrabrava_net) August 21, 2025

Final menos triste

Desde el club chileno aseguraron que gracias a los avances del director José Ramón Correa, quien permaneció en el país y realizó las gestiones necesarias con las autoridades argentinas.

“Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”, afirmó Correa, abogado y director de la actual concesionaria del club chileno.

“Nos enteramos hace pocos momentos de la decisión que habían adoptado los tribunales de Justicia a través del oficio que mandó el Ministerio Público, ordenando la liberación inmediata de las 104 personas que estaban, a nuestro juicio, ilegítimamente retenidas en dependencias de la policía”, aseguró el dirigente, quien agradeció el trabajo del estudio jurídico Castex Pauls y la coordinación con el Ministerio Público.

Y continuó: “Estos hinchas fueron detenidos arbitrariamente y por eso fue el compromiso de que no nos íbamos a mover de acá hasta que fueran liberados la totalidad”.

Seguir leyendo:

FIFA repudia incidentes en la Copa Sudamericana: Infantino exige sanciones ejemplares tras Independiente vs U. de Chile

Más de 100 chilenos detenidos en Argentina por sucesos entre hinchas de Independiente y U. de Chile

Fan saltó al vacío durante incidentes violentos en Copa Sudamericana que dejaron casi 100 heridos [VIDEO]