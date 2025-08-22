Powell anuncia que la Fed podría recortar las tasas, incluso con riesgo de inflación al alza

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dejó entrever este viernes que el organismo podría reducir ligeramente la tasa de interés en los próximos meses, aunque no dio detalles sobre el momento en el que aplicarían este recorte y reiteró que el banco central procederá con cautela mientras continúa evaluando el impacto de los aranceles y otras políticas en la economía.

En un discurso de alto perfil que será seguido de cerca en la Casa Blanca y Wall Street, Powell reiteró que continúan latentes los riesgos tanto de un aumento del desempleo como de una inflación persistentemente más alta. Mientras la Fed se encuentra en una encrucijada, ya que normalmente reduciría su tasa de interés a corto plazo para impulsar la contratación, mientras que mantendría altas sus tasas, o incluso las subirían, para combatir la inflación.

“La estabilidad de la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permite proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura política”, declaró Powell en un claro mensaje de que la Fed seguirá evaluando los datos de empleo e inflación para determinar si recorta las tasas, en su próxima reunión, programada para los días del 16 y 17 de septiembre.

