Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del viernes, 22 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy viernes, 22 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar idóneo. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 78 71 97

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 18 01 07 70 79 20 69 43 28 41 47 16 29 61 10 77 62 19 06 49

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 03 05 24 27 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 22 de agosto

Los números ganadores son: 06 21 11

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez hecha la elección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, puesto que otorga a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El Loto Pool consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

