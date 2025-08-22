Selena Gómez lanza maquillaje inspirado en el icónico Tajín

Selena Gómez sorprendió a sus seguidores tras anunciar que ahora cuenta con una colaboración relacionada con su marca de maquillaje y un elemento culinario sorprendentemente popular: un condimento en polvo consumido por millones de personas. Por ello, la actriz aprovechó para mencionar que Rare Beauty logró consolidar una alianza con Tajín.

El mencionado producto es una combinación explosiva de sabores, ya que en un solo producto podrán encontrar picante, salado y hasta ácido. Esta sorprendente unión ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y muchos han despertado su curiosidad por estos productos y la combinación de sabores que conseguirán en el maquillaje que vende la también cantante.

“Crecí con @tajinusa gracias a mi familia y todavía lo uso para todo, así que se podría decir que esta colaboración lleva años gestándose”, escribió en la red social de la camarita.

Esta colaboración sin duda materializa un conjunto de dos productos en tamaño estándar, ya que se encontrarán en un producto diseñado para realzar la belleza, y que además aportará un toque innovador pero también audaz. A su vez, incluye un set Soft Pinch Liquid Blush en el tono “Chamoy”, que se trata de un rubor líquido en tonalidad marrón.

Además, también conseguirán el Positive Light Luminizing Lip Gloss en el tono “Clásico”, que aporta un brillo labial terracota intenso y posee destellos dorados, y queda perfecto para añadir brillos en esa parte del rostro.

Esta alianza entre Rare Beauty y Tajín representa una audaz fusión de creatividad y experimentación, donde ambas marcas se atrevieron a unir el mundo del maquillaje con la gastronomía de una forma inesperada. Sin embargo, la elección de Tajín como socio no es casualidad, ya que este condimento ha logrado trascender fronteras y convertirse en un ingrediente icónico en la cocina de diferentes naciones.

Sin duda alguna, se trata de una estrategia arraigada para ambos bandos, pero buscan la versatilidad y también generar impacto en el mercado. Esta colaboración marcará un hito en la industria cosmética y abrirá las puertas a nuevas e innovadoras alianzas en el futuro.

