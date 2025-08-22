Subió a 55 montañas rusas en solo 7 días e impone un nuevo Record Guinness

Dean Stokes, un entusiasta británico de los parques temáticos, ha logrado algo que pocos imaginarían: recorrer 55 montañas rusas diferentes en apenas siete días. Su hazaña, reconocida oficialmente por Guinness World Records, lo convierte en la primera persona en alcanzar esta cifra en tan poco tiempo.

La proeza no fue fruto de la improvisación. Para conseguirlo, Stokes tuvo que diseñar una ruta precisa por parques temáticos del Reino Unido e Irlanda, tomando en cuenta horarios de apertura, distancias entre ciudades y disponibilidad de boletos.

“No se trataba solo de subirse a las atracciones; había que cumplir con las normas de Guinness y documentarlo todo”, explicó el británico.

Antes de este desafío, Stokes ya había visitado decenas de parques, pero decidió llevar su afición más allá y convertirla en un récord mundial. “Era un sueño personal, algo que requería pasión, resistencia y organización”, comentó.

Venció el clima y el cansancio para lograr la hazaña

El reto no estuvo exento de imprevistos. Durante la tercera y cuarta jornada, la tormenta Floris obligó al cierre temporal de varios parques y al paro de algunas atracciones, lo que complicó seriamente el itinerario. “Sin esa tormenta, habría superado las 60 montañas rusas”, dijo Stokes tras recibir la certificación.

A la dificultad del clima se sumaron los traslados entre ciudades, la fatiga acumulada y el tiempo extra que necesitaba para grabar y editar videos diarios como prueba del intento. Todo esto sin perder el entusiasmo que lo caracteriza.

De las 55 montañas rusas, Stokes se quedó con Icon, en Blackpool Pleasure Beach, como la más destacada del recorrido. “Ofrece el equilibrio perfecto entre diversión y sensaciones”, explicó. Aun así, admitió que elegir solo una fue complicado, dado que cada atracción ofrece una experiencia única.

Más allá del récord, Stokes envió un mensaje inspirador: “Espero que esto motive a otros a dedicar tiempo a lo que aman sin sentir vergüenza. Compartir la felicidad que nos dan nuestras pasiones es esencial”.

Su aventura, que comenzó como un proyecto personal, terminó con un reconocimiento global y un lugar en el libro Guinness.