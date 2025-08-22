Tiger Woods dirigirá comité que transformaría el modelo competitivo del PGA Tour

Tiger Woods fue designado el jueves para presidir un nuevo comité encargado de revisar el modelo competitivo de cómo el PGA Tour organiza sus torneos.

Esta nueva iniciativa busca adaptarse a los cambios del golf moderno y asegurar la competitividad del circuito.

El anuncio fue hecho por Brian Rolapp, quien asumió recientemente como el primer director general del Tour. El “Comité de Competencia Futura” está conformado por nueve miembros y se le otorgó una hoja en blanco para considerar cambios que mantengan las tradiciones, pero sin estar atados a ellas.

Woods busca una nueva era en el golf

“Esto se trata de dar forma a la próxima era del PGA Tour”, afirmó Tiger Woods en una publicación en redes sociales, reflejando su compromiso con el desarrollo y la modernización del circuito.

Su participación es vista como un paso importante hacia la integración de nuevas ideas que ayuden a enfrentar los desafíos actuales que enfrenta el golf profesional.

Rolapp mencionó que aún se desconoce cómo lidiar con varios problemas que se presentan ante él como nuevo Comisionado, incluyendo el impacto del dinero saudí que ha generado la competencia con la liga rival LIV Golf.

Muchos de los mejores jugadores han sido atraídos por los incentivos económicos de esta nueva competencia.

Búsqueda de innovación

Tiger Woods, quien ha jugado solo diez veces en el PGA Tour desde su accidente automovilístico en febrero de 2021 y ha estado fuera todo este año por una rotura del tendón de Aquiles, ya forma parte de la junta del PGA Tour sin límite de mandato.

Ahora será el encargado de liderar a cinco jugadores de la junta: Patrick Cantlay, Adam Scott, Camilo Villegas, Maverick McNealy y Keith Mitchell, junto con tres del lado empresarial, incluyendo al ejecutivo de béisbol Theo Epstein.

En su búsqueda de innovación, Rolapp afirmó que el comité realizaría una “revisión holística de cómo competimos en el Tour”, abarcando tanto la temporada regular como la postemporada y la temporada baja.

