Chicago: el tiempo para hoy sábado 23 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 23 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 49 durante la primera mitad del día y del 2 a lo largo de la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:07 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:39 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 75 grados Fahrenheit (24 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima