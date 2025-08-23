Cristiano Ronaldo rompe otro récord pero pierde la Supercopa ante Al Ahli en penales

Al Ahli se consagró campeón de la Supercopa de Arabia Saudí tras vencer al Al Nassr por 5-3 en la tanda de penales, luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El encuentro, disputado en el Hong Kong Stadium, dejó al equipo de Cristiano Ronaldo sin la posibilidad de sumar su primer título de la temporada, a pesar de un nuevo récord histórico alcanzado por el portugués.

Con esta victoria, Al Ahli suma su segunda Supercopa de Arabia Saudí, luego de la obtenida en 2016. Para Ronaldo y Al Nassr, la derrota significa quedarse nuevamente a las puertas de un trofeo, pero el portugués continúa ampliando su leyenda con un récord difícil de igualar.

جينا محيين ومسلمين وهذا السوبر لنا وسلامتكم 🏆💚#الأهلي_بطل_السوبر pic.twitter.com/Lt0OZh9EyO — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 23, 2025

Una final muy disputada

La historia para el equipo conducido por el portugués Jorge Jesús, que tiene en sus filas a estrellas de la talla del español Íñigo Martínez, el luso Joao Félix, el croata Marcelo Brozovic y el francés Kingsley Coman, había arrancado bien por el tanto de penal de Cristiano al minuto 41 de partido.

Sin embargo, el marfileño Franck Kessie igualó para los de la ciudad de Yeda. Los amarillos volvieron a ponerse en ventaja a poco del final: Brozovic firmó el 2-1 a los 82’ y pareció sentenciar la final.

Pero el brasileño Roger Ibañez, tras asistencia del argelino Riyad Mahrez, estampó el 2-2 definitivo en el estadio de Hong Kong, donde asistieron 40 mil espectadores.

Ya en la tanda de penales, Al Ahli tuvo 100% de efectividad con los remates del inglés Ivan Toney, Kessie, Mahrez, el saudí Firas Al Buraikan y el brasileño Galeno, mientras que para Al Nassr acertaron Cristiano Ronaldo, Brozovic y Joao Félix, pero falló el cuarto Abdullah Al Khaibari. Fue 5-3 para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle, que solamente habían ganado este trofeo en 2016 y ahora ostenta un total de 33 títulos en sus vitrinas.

Histórica marca Cristiano Ronaldo

El logro sin precedentes obtenido por Cristiano Ronaldo en Hong Kong es que se convirtió en el único futbolista de la historia en anotar al menos 100 goles con cuatro equipos distintos.

CR7 pisó el centenar de goles con la camiseta de Al Nassr, mientras que había registrado 101 con la Juventus, 145 con el Manchester United y 450 con el Real Madrid. Como dato extra, también superó los cien con la casaca de la selección portuguesa, ya que acumula 138 gritos.

Cristiano Ronaldo becomes the first player EVER to score more than 100 goals for FOUR different clubs 😮‍💨💯 pic.twitter.com/la3t2m162U — OneFootball (@OneFootball) August 23, 2025

Ronaldo es uno de los futbolistas en actividad más laureados de la historia. Ganó 35 títulos sumando los 20 campeonatos nacionales entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, más los internacionales con los Merengues y los Diablos Rojos, a los que se añaden los tres que alzó con la selección portuguesa (Eurocopa 2019 y Nations League 2019 y 2025).

