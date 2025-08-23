Instalan en Colombia valla con recompensa de EE.UU. por Maduro y Diosdado Cabello

Una gigantesca valla ofreciendo millonarias recompensas por Nicolás Maduro y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, fue instalada este sábado en la autopista internacional Simón Bolívar, del lado colombiano, a escasos metros del paso hacia Venezuela.

El cartel, escrito en inglés, exhibe los montos que el gobierno de Estados Unidos ofrece por información que lleve a la captura de ambos dirigentes: $50 millones de dólares por Maduro y $25 millones por Cabello, acusados en ese país de conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ya había anunciado el 7 de agosto la recompensa de $50 millones por Maduro, acusado desde 2020 por delitos de narcotráfico y terrorismo durante la gestión de Donald Trump.

En enero pasado, Washington amplió la lista de buscados al fijar $25 millones por Cabello, a quien vincula con el Cartel de los Soles, organización catalogada como terrorista.

Un hombre retiró la valla con la imagen de Maduro y Cabello. Foto: Mario Caicedo / EFE

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, aseguró a EFE que la valla fue puesta sin autorización de la administración local. “Confirmamos que no existía permiso alguno y se ordenó su desmonte inmediato”, declaró.

El episodio se produce en medio de un incremento de la presión militar estadounidense en el Caribe, con el reciente despliegue de tres buques y 4,000 soldados.

La Casa Blanca justificó la medida como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En respuesta, las milicias leales al chavismo realizaron este sábado supuestos ejercicios de alistamiento convocados por Maduro en cuarteles y plazas de Venezuela.

