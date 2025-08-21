DEA afirma que Venezuela es un “Estado narcoterrorista”

El director de la DEA, Terry Cole, acusó este jueves 21 de agosto al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con guerrillas colombianas para enviar drogas a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se convirtió en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia, a los cárteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Se ha incautado más cocaína que en años anteriores

Cole agregó que a pesar de que la administración del presidente Donald Trump reforzó su capacidad de desmantelar las redes de narcotráfico, han “incautado más cocaína este año que en años anteriores” y advirtió que sigue en aumento la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

“La corrupción venezolana, la dictadura venezolana es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, advirtió.

Las acusaciones de Cole contra Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que Washington estaba preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Por su parte, Nicolás Maduro anunció sobre el despliegue de 4,5 millones de militares en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, tras elevar la recompensa por información que conduzca a la captura del líder chavista, además de la operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, subrayó Maduro en un acto transmitido por la TV.

