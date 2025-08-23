Ladrón “descarado” robó auto de lujo que había vendido vía Facebook en Queens, Nueva York

Un ladrón supuestamente se llevó el mismo lujoso auto BMW que le había vendido a un joven en Queens (NYC) en un robo a mano armada la madrugada de ayer.

Según la Policía de Nueva York, la víctima de 27 años, residente en 124th Street cerca de 25th Av en College Point, le había comprado recientemente al sospechoso un BMW azul 2018 en Facebook Marketplace pagándolo $6,000 dólares en efectivo.

Luego este miércoles notó un rastreador AirTag en el auto, pero que no le dio importancia y lo destruyó, según las fuentes. El problema comenzó cuando alrededor de las 3:30 a.m. del jueves se encontraba dentro de su casa y escuchó el arranque de su auto detalló New York Post.

Una vez que la víctima salió, el mismo hombre que le había vendido el BMW le apuntó con una pistola y furioso le gritó: “Back the f–k up ” (“¡Atrás, cara…!”), según su testimonio. Luego, el pistolero huyó en el BMW, con un pasajero cómplice que ya se había sentado dentro.

El ladrón de autos, descrito como un hombre alto, de tez oscura, no ha sido capturado. NYPD tampoco ha divulgado imágenes del sospechoso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada un par de intrépidos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se lanzaron de improviso a las aguas de Far Rockaway (Queens) para perseguir a un sospechoso ladrón de varios autos que había saltado de un muelle.

En 2023 un joven oficial de la policía de Nueva York murió tras ser baleado en la cabeza estando fuera de servicio en Brooklyn (NYC) durante una venta de auto concertada vía Facebook Marketplace.

Según las estadísticas policiales, el robo de autos es uno de los rubros criminales que más se han incrementado en NYC desde la pandemia. Incluso ha habido varios casos de ladrones que se han llevado vehículos con niños y bebés adentro.