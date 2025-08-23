Max Dowman debutó con 15 años en la Premier League en la goleada de Arsenal sobre Leeds

Max Dowman hizo historia al debutar en la Premier League con tan solo 15 años en la goleada 5-0 de Arsenal sobre Leeds, el estreno de la máxima joya del equipo británico y al cual Gabriel Heinze se animó a comparar con Lionel Messi.

A los 19 minutos del segundo tiempo y ya con el marcador 4-0 es que Mikel Arteta tomó la determinación de realizar una variante que irá sin escala a los libros de historia.

El entrenador español reemplazó a Noni Madueke con Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009 y de tan solo 15 años y ocho meses a la hota de su estreno profesional. Muy cerca del record que ostenta Ethan Nwaneri, que tuvo su debut a los 15 años, 5 meses y 23 días en 2022.

El estreno de Dowman es todavía más especial considerando que debido a que ni siquiera tiene 16 años no puede aparecer en Champions League ni compartir vestuario con el resto de sus compañeros, forzando a tener un vestidor aparte y estar siempre acompañado por un adulto responsable.

Max Dowman becomes the 2nd-youngest player in Premier League history 👶‼️ pic.twitter.com/rg8eUp00Nd — Premier League USA (@PLinUSA) August 23, 2025

Esperado debut

El primer entrenamiento de Downman con el primer equipo fue a finales del 2024, con tan solo 14 años, y desde inicios de este se ha convertido en un habitual en los entrenamientos de Mikel Arteta.

Sin embargo, no había podido debutar debido a la regulación de la Premier League, que no le permitía debutar hasta la temporada 25-26.

Max Downman es un mediocampista creativo, con gran técnica y habilidad para coordinar el juego desde el centro del campo.

El inglés se caracteriza por su excepcional visión de juego y su capacidad para hallar pases entre líneas, siendo comparado con el jugador del Manchester City, Phil Foden, por un notable control orientado que le permite evitar a sus oponentes en situaciones de presión.

