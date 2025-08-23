Nueva York: el tiempo para hoy sábado 23 de agosto

¿Cómo deberías prepararte para salir este sábado en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 11% en el transcurso del día y del 12% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:14 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:43 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 80% por la tarde y 4% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.