Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del sábado, 23 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que ofrecen a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Conoce aquí los resultados de hoy sábado, 23 de agosto de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 23 de agosto

Loto Más: 08

Super Más: 11

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 23 de agosto

Los números ganadores son: 84 94 65

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 23 de agosto

Los números ganadores son: 15 41 36 35 05 01 67 03 74 33 57 53 21 06 63 51 48 04 13 70

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 23 de agosto

Los números ganadores son: 02 07 08 13 16

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 23 de agosto

Los números ganadores son: 29 50 17

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El Loto Pool consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se celebra a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

