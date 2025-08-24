Hallan cuerpo decapitado detrás de un McDonald’s en Tennessee

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado el pasado viernes en una zona boscosa detrás de un local de McDonald’s y Waffle House en Nashville, Tennessee. De acuerdo con las autoridades, una mujer que caminaba por el lugar encontró la terrorífica escena.

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville confirmó que el grupo de huesos en descomposición se encontró primero, y posteriormente, un cráneo severamente descompuesto fue localizado a unos 30 metros de distancia, informó WSMV. Las autoridades aún no han determinado si la cabeza pertenece al cuerpo hallado.

“No está claro en este momento quién es esta persona ni cómo llegó allí”, indicó un portavoz de la policía de Nashville, quien agregó que el género y la edad del individuo son desconocidos.

“Dado el calor, el bosque y la naturaleza de cómo fue encontrada esta persona, es extremadamente difícil para los oficiales verla y para nuestro equipo de CSI fotografiarla y capturarla”, agregó.

Trabajadores cercanos quedaron en conmoción tras el hallazgo

El hallazgo ha conmocionado a los trabajadores de los establecimientos de comida rápida cercanos. En declaraciones a WSMV, un empleado llamado Tom Keesee expresó su asombro: “Es bastante sangriento, es una locura”.

Otro trabajador anónimo citado por el mismo medio comentó: “Ni siquiera sé qué decir. Vivimos en una gran ciudad. No quiero decir que matar sea normal, pero un cuerpo sin cabeza es otro nivel”.

Mientras tanto, en una nota aparte que también involucra a uno de los restaurantes mencionados, McDonald’s lanzó una nueva promoción con una “Cajita Feliz nostálgica” que incluye un batido de sabor peculiar inspirado en su personaje Grimace, provocando diversas reacciones entre los consumidores.

La investigación sobre la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte está en curso. La policía continúa con las pesquisas para esclarecer el suceso.

