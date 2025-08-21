Por temor a ser deportada hispana no denunció violencia doméstica: hallan su cuerpo en el bosque

Una mujer peruana no quiso denunciar la violencia que sufría en su domicilio por parte de su pareja, ya que tenía miedo de ser arrestada y deportada a su país. Las autoridades encontraron su cuerpo en un bosque cerca de Los Ángeles.

Sheylla Gutérrez Rosillo, de 33 años fue denunciada como desaparecida por sus amigas el 12 de agosto, ellas pensaban que pudo haber sido arrestada por los agentes de ICE, ya que ese era su temor, y por lo que nunca había denunciado que sufría violencia doméstica.

Encontraron su cuerpo en el Bosque Nacional

El cuerpo de la madre de tres niños fue encontrado en un sector del Bosque Nacional de Los Ángeles. Las autoridades iniciaron una investigación tras su muerte, siendo el principal sospechoso su esposo, Jossimar Cabrera.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) verificó varios videos que captaron a Cabrera, arrastrando un bulto envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían en Lancaster, en el condado de Los Ángeles.

🚨 SHOCKING UPDATE: Missing LA mom of three, Sheylla Gutierrez, 33, found DEAD in Angeles National Forest. Her husband, Jossimar Cabrera, 36, LIED about ICE taking her and was CAUGHT on camera dragging a large object before FLEEING to Peru with their kids! ⚠️ No arrest warrant… pic.twitter.com/GVzDOq889F — NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) August 20, 2025

Exigen justicia por su muerte

Vecinos de la víctima pidieron que se haga justicia por el asesinato de Sheylla, confirmando que tenía miedo de denunciar su sufrimiento a manos de su marido, porque podría ser detenida por las autoridades de inmigración.

“Queremos hacer un llamado para que se haga justicia y la muerte de Sheylla no quede impune”, dijo a EFE Miguel Coronado, de la organización Dr. Suarez Coronado, Agents of Change.

El activista organizó una vigilia en honor a la peruana el miércoles, a la que asistieron amigos que conocían de su sufrimiento.

Buscó una mejor vida con sus hijos en EE.UU.

“Ella quiso comenzar una nueva vida aquí en EE.UU., pensó darle una nueva oportunidad a su esposo por sus hijos, pero cuando se dio cuenta que el maltrato no había terminado, decidió abandonar a su esposo y ahí fue cuando ocurrió la tragedia”, cuenta Coronado.

Los activistas pidieron al LASD que extraditen a Jossimar Cabrera a Estados Unido, ya que escapó a Perú, para que enfrente los cargos e hicieron un llamado al Departamento de Justicia para que tome el caso y se haga justicia,

Miedo a las redadas en Los Ángeles

“Sheylla (Gutiérrez Rosillo) temía ser deportada si buscaba ayuda de las autoridades, y en la actual situación y redadas es comprensible que ella se haya quedado callada”, reflexionó Coronado.

Sheylla, Jossimar y los tres niños habían ingresado por la frontera sur de EE.UU. en 2023 en busca de asilo y se instalaron en Lancaster.

“La comunidad reclama justicia y más atención de las autoridades locales a estos crímenes”, manifestó Coronado a EFE.

Jossimar Cabrera, de 36 años, viajó con sus tres hijos de 3, 7 y 9 años a Perú.

El LASD dijo que están trabajando en conjunto con el Consulado General de México y el Consulado General del Perú, emitiendo alertas sobre el paradero de Cabrera, que es una persona de interés en este caso.

Con información de EFE

Sigue leyendo: