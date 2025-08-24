Neymar sufre nueva lesión muscular y es duda para la convocatoria de Brasil

El Santos confirmó este domingo que Neymar padece un edema muscular en el muslo derecho, a pocos días de que Carlo Ancelotti anuncie la convocatoria de Brasil para los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026, frente a Chile y Bolivia.

De acuerdo con el club, el delantero sintió molestias durante los entrenamientos y deberá someterse a tratamiento por lo menos una semana. Si evoluciona favorablemente, podría regresar el 31 de agosto en el duelo ante Fluminense por el Brasileirao.

La principal incógnita es si Ancelotti incluirá al atacante de 33 años en la lista que dará a conocer este lunes. Neymar no juega con la “Canarinha” desde octubre de 2023 debido a sus constantes problemas físicos.

Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en Río de Janeiro y cerrará la eliminatoria el 9 de septiembre en El Alto, ciudad vecina a La Paz, donde medirá a Bolivia.

Ancelotti asumió el mando de la selección brasileña a mediados de este año tras dejar al Real Madrid, y se esperaba que Neymar estuviera en sus planes para estos partidos, pese a que su rendimiento sigue siendo irregular.

En las últimas semanas el atacante había mostrado signos de recuperación, aunque no pudo evitar la dura goleada por 0-6 que Santos sufrió ante Vasco da Gama en la jornada pasada del Brasileirao, resultado que mantiene al club al borde de la zona de descenso.

