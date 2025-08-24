Pago del Seguro Social: Jubilados que recibirán su pago el 27 de agosto

Para millones de estadounidenses, los pagos del Seguro Social son una fuente esencial de apoyo económico. En agosto de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) continúa distribuyendo los beneficios mensuales, y es importante que los beneficiarios estén atentos a las fechas y montos correspondientes.

Fechas de pago del seguro social

Los pagos del Seguro Social se emiten en tres miércoles de cada mes, según el día del cumpleaños de cada beneficiario. El último grupo de jubilados que recibe su pago en agosto es el de las personas nacidas entre el 21 y el 31 de cada mes.

El pago para este grupo se realizará el miércoles 27 de agosto. Es crucial que los beneficiarios conozcan el calendario para evitar retrasos o confusiones.

¿Cuánto recibirán este mes?

El monto de los pagos del Seguro Social depende de varios factores, como el tipo de beneficiario y el tiempo de trabajo. Los montos típicos son los siguientes:

$967 para un individuo elegible.

para un individuo elegible. $1,450 para una pareja casada elegible.

para una pareja casada elegible. $484 para una persona esencial.

Es importante recordar que estos pagos están sujetos a los criterios de elegibilidad y pueden variar según las circunstancias personales de cada beneficiario. En el caso de las personas esenciales, el monto suele ser menor debido a que no están recibiendo una pensión completa.

Monto máximo de pago: ¿Cuánto pueden recibir?

El pago máximo que se puede recibir del Seguro Social es de $5,108. Sin embargo, este monto solo es accesible bajo ciertas condiciones específicas. Para calificar para este pago máximo, una persona debe haber trabajado al menos 35 años, haber ganado el monto máximo imponible en cada uno de esos años, y esperar hasta los 70 años para comenzar a recibir sus beneficios del Seguro Social. No todos los beneficiarios alcanzan este nivel, pero aquellos que sí lo logran pueden disfrutar de un monto mensual significativo.

¿Qué debes saber?

Si eres uno de los beneficiarios que aún no ha recibido su pago, asegúrate de estar al tanto de las fechas y montos correspondientes. La SSA proporciona detalles claros sobre cuándo esperar tu pago según tu fecha de nacimiento. Además, si tu situación ha cambiado, como el matrimonio o la dependencia de un miembro esencial, es importante que actualices tu información con la SSA para garantizar que recibas la cantidad correcta.

En resumen, para quienes dependen de los pagos del Seguro Social, es fundamental mantenerse informado sobre las fechas y montos para asegurar que reciban la ayuda económica en tiempo y forma.

