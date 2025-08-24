Raja Jackson, hijo de la leyenda de MMA ‘Rampage’, hospitaliza a luchador tras brutal golpiza fuera de guion

Conmoción es lo que se está viviendo en el mundo del westrling. El pasado sábado durante un evento de lucha libre en California pasó algo inusual y es que hubo golpiza fuera del guion. Raja Jackson, el hijo del excampeón de peso pesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, agredió brutalmente con una combinación de más de 20 golpes a un rival.

El hecho ocurrió durante el evento Knokx Pro Wrestling y fue transmitido en vivo en a través de la plataforma de streaming Kick. En las impactantes imágenes se puede ver como Jackson alza a Stuart Smith, también conocido como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza, y luego lo arroja contra la lona.

Lo más perturbador llegó después. Jackson se encimó sobre el rival, quien aparentemente ya estaba inconsciente, y le propinó más de 20 puñetazos en la cabeza. La escena se vuelve aún más cruda porque en ningún momento Smith reaccionó.

Esto generó que un enjambre de luchadores se abalanzaran sobre Jackson para detener la agresión. Posteriormente, se conoció gracias a un comunicado de Knokx Pro Wrestling que Jackson y Smith tenían una secuencia de lucha planeada.

No obstante, todo se salió de guion con la embestida de golpes que terminó enviando a Smith al hospital con heridas considerables.

Reacciones

Horas después del incidente que se hizo viral en redes sociales, la leyenda Quinton “Rampage” Jackson emitió un comunicado reconociendo la gravedad de los hechos, pero atribuyéndolos a “un trabajo que salió mal”.

El excampeón de UFC reveló que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes y “no debería haber estado involucrado en nada cercano al contacto físico”.

Aunque resaltó que apoyaba la acción cometida por su hijo. Asimismo, mostró preocupación por el estado de salud de Smith y confirmó que “consciente y estable”.

Por su parte, el reconocido periodista de wrestling Dave Meltzer aseguró que lo ocurrido el pasado sábado con Jackson y Smith era “potencialmente lo peor que he visto en un ring”.

Bajo esta línea narrativa también emitió un comunicado la empresa Knokx Pro Wrestling. En el escrito calificaron lo sucedido como un acto “atroz”.

“Lo que se suponía que era un lugar de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith. Este acto atroz es reprobable y nunca debería haber ocurrido”, indicaron.

“En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca ha habido nada tan atroz como este y pedimos disculpas a nuestros clientes y fanáticos”, añadieron.

Raja Jackson ahora enfrenta posibles consecuencias legales por la agresión. El luchador de 25 años, tiene experiencia como profesional de Artes Marciales Mixtas desde 2023.

Ha logrado obtener un récord de 4-0 en la escena amateur del deporte antes de convertirse en profesional en 2023 y perder su debut profesional de peso ligero en una decisión unánime contra Steve Collins en United Fight League.



