Tras ser deportado por ICE, hondureño logra debutar en el fútbol profesional

Emerson Colindres vivía en Estados Unidos desde los ocho años, pero el pasado mes de mayo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo. Ahora, el joven de 19 años logró debutar como futbolista profesional en la segunda división del fútbol de Honduras.

Colindres, que vivía en Ohio, tuvo que volver a Honduras en junio, tras unas semanas detenido. Su sueño de convertirse en futbolista profesional se hizo realidad más de tres meses después de la tormenta que vivió.

JUST IN: Emerson Colindres was deported to Honduras this morning, sources tell me.



The 19-year-old HS grad was moved from the Butler County jail yesterday to an ICE processing center in Louisiana.



Colindres’ mother said she moved them here when he was 8 to seek asylum. @WCPO pic.twitter.com/75hnFjvanN — Valerie Lyons (@VLyonsTV) June 18, 2025

El pasado 16 de agosto de 2025, debutó como futbolista profesional con el club AFFI Academia, en la segunda división del fútbol hondureño. Aunque el equipo perdió 2-1 frente a Pirata, Colindres dejó una gran impresión.

Su entrenador, Emilio Umanzor, declaró a Univisión que Emerson era “un niño con grandísimas condiciones deportivamente. Y mejor aún en la parte personal. Lo estamos conociendo y dándole seguimiento”.

Colindres ya jugaba futbol en Estados Unidos, en el equipo de fútbol de la secundaria Gilbert Dater, en Hamilton. Su calvario empezó cuando los agentes del ICE lo sorprendieron mientras acudía a una cita a las oficinas migratorias en Cincinnati.

Colindres y su madre, Ada Baquedano, tenían planes de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En 2023 presentaron una solicitud de asilo que fue denegada. Trump todavía no era presidente.

La administración de Joe Biden frenó el proceso de deportación, el cual se echó a andar de nueva cuenta ya con Donald Trump. Colindres no tenía antecedentes criminales, pero tras acudir a esa cita, terminó detenido y deportado.

Su expulsión de Estados Unidos causó indignación en la comunidad de Hamilton y Cincinnati; sus compañeros, profesores y entrenadores protestaron, sin éxito, afuera de las oficinas estatales de ICE en varias ocasiones.



