10 billetes que valen mucho más que su valor nominal

El dinero en efectivo no solo sirve para comprar, también puede convertirse en objeto de colección. Existen billetes en circulación cuyo número de serie los hace sumamente valiosos para los coleccionistas, quienes están dispuestos a pagar mucho más de su valor nominal.

Desde secuencias únicas hasta errores de impresión, estos son algunos de los billetes más buscados.

1. Números bajos

Los billetes con números de serie menores a 100 son de los más codiciados. Un billete de $100 con el número 00000001 puede alcanzar hasta $15,000 en el mercado de coleccionistas.

2. Números altos

Aunque más difíciles de encontrar, los billetes con series cercanas al final, como 99999925, también son muy apreciados, ya que pocas veces llegan a imprimirse en grandes cantidades.

3. Notas estrella

Cuando ocurre un error en la impresión, los billetes de reemplazo llevan un asterisco al final del número de serie. Por su rareza, los llamadas ‘star notes’ son muy buscados.

4. Escaleras

Un billete con serie en secuencia ascendente (01234567) o descendente (98765432) es considerado un ‘ladder’. Su rareza eleva notablemente su precio.

5. Sólidos

Los billetes con números idénticos en toda la serie, como 22222222, son extremadamente raros. Incluso las versiones ‘casi sólidas’, con solo una cifra distinta, tienen gran valor.

6. Repetidores

Series que repiten un patrón de números, como 48648648, reciben el nombre de ‘repeaters’. Si solo utilizan dos cifras, se convierten en ‘super repeaters’, aún más valiosos.

7. Binarios y trinarios

Los billetes con solo dos números distintos en su serie, como 66766676, son binarios. Los que incluyen tres números distintos son trinarios, menos valiosos, pero igualmente atractivos.

8. Binarios puros

Si la serie está compuesta únicamente de ceros y unos, se les llama ‘true binary’. Estos interesan no solo a coleccionistas de billetes, sino también a entusiastas de la informática.

9. Fechas especiales

Algunos billetes incluyen en su número de serie años significativos, como 1985 o 2000, lo que los convierte en ‘birthday notes’. Estos suelen tener un valor sentimental que aumenta su precio.

10. Escaleras parciales

Aunque no son verdaderos ‘ladder notes’, billetes con secuencias casi completas, como 98765430, también se venden por encima de su valor nominal.

