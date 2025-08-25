Ancelotti excluye a Vinícius, Rodrygo y Neymar de la convocatoria de Brasil para las eliminatorias

El nuevo seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer este lunes su lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas en septiembre (ante Chile y en Bolivia).

Ningún madridista de los cuatro posibles (Vinicius, Rodrygo, Militao y Endrick) fueron convocados por Carletto por diferentes razones. Neymar (Santos) tampoco figura entre los seleccionados.

Las ausencias de Rodrygo y Vinícius ya se presuponían. Y por la misma razón, teniendo en cuenta que Brasil ya está clasificado y que la mayoría de la lista está integrada por jugadores del Brasileirao.

Apenas destaca el capitán Raphinha de los de fuera… y poco más. Vini, además, está sancionado en el primer partido. Para los europeos parecía un esfuerzo extra llevarlos hasta la altura de Bolivia.

En cuanto a Militao, la razón puede ser la misma. Ya está muy probado y acaba de salir de una lesión. Ancelotti prioriza la salud del jugador. Endrick, por su parte, sigue lesionado.

Ancelotti confirmó la lesión de Neymar

El seleccionador explicó los rasgos generales de la lista, las novedades y la ausencia de Neymar: “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección. Los que no están han trabajado muy bien en la primera convocatoria y lo quiero agradecer. Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”.

Sobre la falta de Rodrygo comentó: “A Rodrygo le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”. En una pregunta posterior aseguró que no ha tenido ninguna conversación con él. “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”.

“El grupo debe tener una base fija de jugadores que son muy importantes y a partir de ahí sí he podido rodear de otros que pueden ser importantes en el futuro”, señaló Ancelotti cuando fue preguntado por algunas posibles novedades que finalmente no han llegado.

Complicada visita a Bolivia

La CBF describió el plan para la dificultosa visita a la altura boliviana. En el día previo viajarán a Santa Cruz de la Sierra, en el plano del país y sólo acudirán a El Alto tres horas antes del duelo ante La Verde.

De esa manera cerrarán la fase clasificatoria y hasta el Mundial ya solo disputarán duelos amistosos que aún no se han confirmado.

Lista de convocados de Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensas: Alexsandro (Lille) Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrizio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle) Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

