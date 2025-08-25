Bondi afirma que “El Mayo” Zambada morirá en la cárcel

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró este lunes lo que calificó como una “victoria histórica” en la lucha contra el narcotráfico, tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

En un tribunal federal de Nueva York, Zambada aceptó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y el uso de armas, lo que lo coloca en el camino hacia una condena de cadena perpetua.

“El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas, donde le corresponde. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos”, declaró Bondi en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de funcionarios de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.

Zambada, quien tiene más de 50 años de implicación en actividades delictivas, admitió haber traficado más de 1,500 toneladas de cocaína a EE.UU. y otras sustancias como heroína y marihuana. Además, confesó haber sobornado a funcionarios mexicanos, incluidos políticos, militares y policías, y haber ordenado múltiples asesinatos en nombre del Cártel de Sinaloa.

Durante su tiempo como mano derecha de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también involucrado en actividades criminales, Zambada se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Desmantelar el cártel de Sinaloa

La fiscal Bondi calificó la firma del acuerdo de culpabilidad como un paso crucial para desmantelar las organizaciones narcoterroristas que, según ella, “inundan el país con estupefacientes, homicidios y tráfico de personas”.

Además, destacó que las autoridades estadounidenses han estimado en $15,000 millones de dólares los activos y bienes generados por Zambada a lo largo de su carrera delictiva.

El juicio de Zambada, quien fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, continuará con la sentencia programada para el 13 de enero. Con los cargos aceptados, se enfrenta a cadena perpetua, aunque se ha especulado sobre posibles beneficios carcelarios a cambio de su cooperación con las autoridades.

La detención de Zambada ha generado controversia. La administración de Claudia Sheinbaum ha expresado su desacuerdo, argumentando que EE.UU. actuó de forma extraterritorial y alcanzó un acuerdo con Guzmán López para llevar a Zambada sin la mediación del gobierno mexicano.

La fiscal Bondi, por su parte, no dudó en calificar al Cártel de Sinaloa como una “organización narcoterrorista” y agradeció al gobierno de México por su colaboración en este y otros casos. El caso de Zambada destaca no solo por su prominencia en el crimen organizado, sino también por los complejos acuerdos y tensiones internacionales que han surgido durante su extradición.

Este proceso se suma a los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia de EE.UU. para desmantelar las principales organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de sus fronteras.

