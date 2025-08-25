Confirman la muerte de periodistas de AP, Reuters y Al Jazeera en ataque a hospital de Gaza

Se reportó la muerte de varios periodistas que cubrían la guerra en Gaza tras un ataque aéreo que impactó en un hospital. Los comunicadores trabajaban en Associated Press (AP), Al Jazeera y Reuters.

El incidente ocurrió en el hospital Nasser, situado en el sur de la Franja, donde al menos cuatro periodistas y 15 otras personas murieron en un ataque con dron. Según las agencias de prensa, los reporteros se encontraban en el rellano de la escalera de incendios del último piso del hospital.

El primer impacto del dron cobró la vida de Hossam Al Masri, camarógrafo de Reuters, quien era el responsable de la transmisión en directo desde el hospital. Cuando sus colegas y rescatistas se aproximaron para auxiliarlo, un segundo impacto hirió al fotógrafo Hatem Khales, quien también colabora con Reuters.

Identidades de los periodistas fallecidos

Asimismo, se confirmó la muerte de otros tres periodistas: Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa, colaboradora de la agencia AP. El Gobierno gazatí también identificó a Moaz Abu Taha, reportero de la cadena NBC, aunque la cadena estadounidense no ha emitido un comunicado.

En un comunicado, AP expresó su “consternación y tristeza” por el deceso de Abu Daqqa, destacando su reciente trabajo en historias sobre la desnutrición infantil en Gaza. La agencia agregó: “Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza mientras continúan proporcionando información crucial de primera mano en condiciones difíciles y peligrosas.”

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la Franja de Gaza se ha convertido en una de las zonas de conflicto más peligrosas para los periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización estadounidense, ha documentado el fallecimiento de 192 reporteros, mientras que el Gobierno gazatí ha informado de 244 periodistas e influencers asesinados.

Con información de EFE

