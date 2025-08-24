Hamás acusó a Netanyahu de bloquear alto el fuego con nuevas condiciones

El grupo islamista Hamás acusó este domingo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de ser el principal obstáculo para alcanzar un alto el fuego en la franja de Gaza, al imponer nuevas exigencias cada vez que las negociaciones están cerca de concretarse.

En un comunicado oficial, el grupo aseguró que las declaraciones del exportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, confirman esa posición.

“Las confesiones israelíes y estadounidenses confirman que Netanyahu es el verdadero obstruccionista de los acuerdos de intercambio y los ceses del fuego”, afirmó la organización.

Miller, en una entrevista con el Canal 13 israelí emitida el sábado, reveló que las partes habían estado “muy cerca” de un pacto, pero Netanyahu presentó nuevas condiciones, entre ellas la negativa a abandonar el corredor de Filadelfia.

También aseguró que el ex secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió a Netanyahu sobre el riesgo de una guerra prolongada sin un plan para la etapa posterior. Según Miller, el primer ministro respondió: “Tiene razón. Vamos a seguir librando esta guerra durante décadas”.

Hamás reiteró que un acuerdo de cese de hostilidades es la única vía para la liberación de 50 rehenes y que ha expresado disposición tanto a acuerdos parciales como a uno integral, pero que Netanyahu “rechaza todas las soluciones”.

El lunes pasado, Hamás anunció que había aceptado la propuesta más reciente de los mediadores, similar al borrador presentado por Estados Unidos. No obstante, el miércoles Netanyahu ordenó continuar las negociaciones y reducir los plazos antes de lanzar una nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza.

