FIBA sanciona a Argentina y República Dominicana tras trifulca en la AmeriCup

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció este lunes las sanciones correspondientes para los que se vieron envueltos en la trifulca general que ocurrió posterior a la victoria de República Dominicana 84-83 ante Argentina en la AmeriCup 2025.

Tras el pitido final del partido celebrado este domingo, David Jones (Dominicana) y Gonzalo Bressan (Argentina), se encararon con empujones y posteriormente se fueron a los golpes, lo que desató que las plantillas de ambos equipos se enfrentaran en una batalla campal que se mantuvo por varios minutos en Managua, capital de Nicaragua, donde se está disputando la competición.

😳 Descontrol total luego de la victoria de Dominicana (84) sobre Argentina (83) en suplementario por la segunda fecha de la @AmeriCup en Nicaragua



👉 El equipo de Prigioni buscará el pase a cuartos de la #AmeriCup este lunes a las 18:40 ante Colombiapic.twitter.com/YuWshq9Ccr — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 24, 2025

Ahora, horas mas tarde, la FIBA comunicó las sanciones respectivas en las que Jones, Bressan, otros cuatro dominicanos, tres argentinos y el entrenador de la Albiceleste, Pablo Prigrioni, se verán afectados.

Junto a la sanción para Jones, los también jugadores de dominicana, Juan Guerrero y Juan Suero, se perderán dos partidos.

Junto a ellos, el pívot Ángel Delgado fue suspendido con otro partido, con un “periodo probatorio de tres años”, en el que si el jugador reincide en la misma falta o una similar durante el periodo probatorio, “será suspendido automáticamente por un partido adicional, además de cualquier sanción correspondiente a la nueva infracción”.

Asimismo, se impuso una multa económica de $25,000 dólares a la Federación Dominicana de Baloncesto, de los cuales $10,000 dólares quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

En la acera argentina, Bressan queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA, mientras que sus compañeros Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet, fueron suspendidos con uno cada uno.

La FIBA también sancionó con una multa económica de $2,500 dólares al entrenador argentino, Pablo Prigioni, y a la Federación Argentina de Baloncesto con otra de $25,000 dólares, en la que prevalece también como con Dominicana evitar pagar $10,000 de ellos si no ocurre algún incidente similar en los próximos tres años.

Algunas de esas sanciones comenzaron desde hoy durante la victoria de Argentina 84-83 ante Colombia de este lunes, y también serán parte del partido entre República Dominicana y Nicaragua, que cerrarán la fase de grupos de la AmericCup 2025.

