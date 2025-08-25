Granada: la fruta antioxidante que mejora la salud

La granada es una fruta con semillas comestibles, jugosas y crujientes llenas de flavonoides, antocianinas y elagitaninos, antioxidantes que le dan propiedades antiinflamatorias que generan enfermedades crónicas como diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y artritis reumatoide.

A la granada se le atribuyen tres efectos: antiaterogénico que previene la acumulación de grasa en las arterias, antihipertensivos que ayuda a reducir la presión arterial y antiinflamatorios, que previenen las enfermedades crónicas, según un estudio de los efectos de la granada sobre la salud publicado por Advanced Biomedical Research

Cuáles son los beneficios de la granada

Enfermedades Cardiovasculares

La combinación de los biocompuestos de la granada ayuda a reducir la presión arterial sistólica y media; reduce la oxidación del colesterol LDL y aumenta la actividad de antioxidantes protectores. Mientras que el aceite de semilla puede reducir los triglicéridos y la relación entre el colesterol total y el HDL y el jugo puede reducir el colesterol total y el LDL, revela una publicación por el sitio especializado Investigación Biomédica Avanzada.

También pueden reducir la fibrosis cardíaca y mejorar la función del corazón en modelos diabéticos. La granada podría ser un aliado natural para ayudar a disminuir el dolor y el daño en las articulaciones, ya que sus componentes combaten la inflamación y protegen las articulaciones.

Cáncer

El jugo fermentado y el aceite de semilla tienen un potente efecto antiproliferativo en las células cancerosas que pueden llegan a inhibir el crecimiento celular y promueve la apoptosis, muerte celular en las células cancerosas, lo que reduce el antígeno prostático específico (PSA) y el crecimiento tumoral.

Por sus propiedades antiinflamatorias, el consumo de granada reduce la proliferación de células cancerosas y tiene un efecto quimiopreventivos, reduciendo la incidencia y el número de tumores.

Impacto en enfermedades específicas

Las pruebas realizadas por los autores del estudio revela que los extractos de granada ayudan a reducir la acumulación de amiloide en el cerebro (relacionado con el Alzheimer) y a inhibir los mecanismos proinflamatorios de la malaria. Además, tiene la capacidad para bloquear la entrada del virus del VIH en las células.

Esto se debe a que algunos compuestos de la granada actúan como antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias al inhibir enzimas como COX-1 y COX-2 (las prostaglandinas son moléculas que actúan como mediadores en diversos procesos biológicos, incluyendo la inflamación, el dolor y la fiebre).

Receta de ensalada de quinoa con granadas

Agregar granadas a la ensalada le da un toque extra de sabor y textura crocante. Crédito: Shutterstock

Una forma de incluir la granada en la alimentación es incorporándola en ensaladas, como esta receta combina los sabores sutiles de la calabaza, la quinoa y un toque frutal con la granada. Hornear las calabazas y las cebollas le imprime notas dulces a esta preparación.

Ingredientes

300 g de calabaza

200 g de quinoa

75 ml de aceite de oliva virgen extra

30 g de mezcla de semillas

20 ml de zumo de limón

1 granada

1 cebolla morada

Una ramita de cilantro fresco

Hojas de menta fresca

Modo de Preparación

1.- Lo primero que se debe hacer es precalentar a 220 °C.

2.- Pele la calabaza y córtela en dados. Corte la cebolla morada en láminas.

3.- Coloque las calabazas y cebolla en una bandeja para hornear.

4.- Espolvoree los vegetales con un poco de sal y una cucharada de aceite de oliva.

5.- Lleve la bandeja al horno por 20 minutos, o hasta que la calabaza esté tierna y la cebolla dorada.

6.- Mientras se hornean, lave la quinoa para quitarle el sabor amargo que le da la saponina.

7.- Cocine la quinoa con agua hirviendo con sal durante 10 a 15 minutos.

8.- Una vez cocida, escurra la quinoa y déjela drenar completamente para que no quede aguada.

9.- En un bol grande, mezcle todos los ingredientes que desees agregar a tu ensalada. La quinoa ya escurrida, la calabaza asada y la cebolla morada.

10.- Mezcle bien, agregue sal, espolvorea hierbas picadas frescas por encima.

