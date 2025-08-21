Plátano verde: el ingrediente que aporta fibras a las tortillas

El plátano verde es un aliado nutricional para sustituir a la harina de trigo y de maíz en recetas como arepas y tortillas. Te mostramos como hacer tortillas de vegetales ideales para el desayuno con plátano verde.

El plátano verde es rico en antioxidantes vitaminas y en fibra natural, como es el almidón resistente, que tiene la capacidad de llegar intacto al intestino, donde no solamente alimenta a las bacterias de la microbiota intestinal, Sino que ralentiza la obstrucción de azúcares y carbohidratos.

Se trata de un alimento económico, versátil y fácil de integrar a la dieta. Recordemos que mientras más verde el plátano, menos azúcar aporta a nuestra alimentación.

Receta de tortillas de vegetales

Los plátanos son un gran aliado de la salud intestinal. Crédito: shutterstock

La creadora de recetas saludables, Cristina Villamizar, comparte su receta original de unas deliciosas tortillas de vegetales, perfectas para cualquier comida del día: desayuno, almuerzo o una cena ligera. A continuación la receta detallada para prepararla en casa.

Ingredientes

1 plátano verde.

5 arbolitos de brócoli.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal al gusto.

Modo de preparación

1.- Corta el plátano, retira su cáscara y cocina en agua por 12 minutos.

2.- En una olla hierve 5 arbolitos de brócoli entre 5-6 minutos. Evita excederte ya que perderán textura y propiedades.

3.- Escurre ambos ingredientes y agrega en una licuadora.

4.- Licua hasta que los ingredientes se hayan integrado.

5.- Con las manos engrasadas divide la masa en bolitas.

6.- Coloca la bolita de masa en una bolsita y dale forma a la tortilla cortando con una taza.

7.- Retira los bordes sobrantes y lleva a la sartén por 5 min por cada lado.

