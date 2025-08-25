Hombre de Florida condenado a muerte por asesinar a una niña se quita la vida

Un recluso de 50 años, que estaba en el corredor de la muerte de Florida desde 2008 por el asesinato de una adolescente, se quitó la vida antes de que se ejecutara su sentencia. Las autoridades confirmaron el deceso del recluso, quien había pasado 16 años en prisión tras ser condenado por el crimen.



El sujeto, identificado como Matthew Caylor, fue sentenciado a muerte por la violación y asesinato de Melinda Hinson, de 13 años. El crimen ocurrió en 2008, mientras Caylor se encontraba prófugo por abusar sexualmente de otra menor de 14 años en Georgia, informó New York Post.

Documentos judiciales señalaron que Caylor vivía en un motel en Panamá City, Florida, donde Hinson también residía con su familia. La joven pasó por su habitación para pedir un cigarrillo, momento en el que Caylor la atacó.

Detalles del atroz crimen

En documentos judiciales, Caylor declaró que quería que el encuentro “valiera la pena”: “Si voy a tener problemas por tener sexo con esta chica en mi habitación, más vale que tenga sexo con ella”, declaró el Caylor a las autoridades. Según su confesión, Hinson intentó resistirse y ambos cayeron al suelo.

Caylor tomó el cable de un teléfono y estranguló a la adolescente hasta causarle la muerte. Luego de esto, ocultó los restos entre el colchón y el marco de la cama, donde fue encontrado dos días después por el personal de limpieza del motel.

Intenciones de Caylor por evitar la pena de muerte

Matthew Caylor había intentado, sin éxito, evitar la pena de muerte a través de repetidas apelaciones. Finalmente, se suicidó la semana pasada. Sin embargo, la forma en que se quitó la vida no ha sido confirmada por las autoridades.

El fiscal estatal Larry Basford se pronunció sobre la muerte del recluso, afirmando que su decisión de suicidarse fue asumida por el recluso como un “favor” para los contribuyentes de Florida.

“Matthew Caylor era un depredador sexual que violó su libertad condicional en Georgia y vino aquí para una última juerga en el condado de Bay. Tras un juicio y numerosas apelaciones, sabía que se enfrentaba al mismo destino inevitable que Kayle Bates. Al suicidarse, les ahorró mucho dinero a los contribuyentes de Florida”, apuntó Basford.

