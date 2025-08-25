ICE captura en Texas a prófugo hispano señalado de intentar asesinar a una mujer

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este lunes que agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arrestaron en Plano, Texas, a Raúl Enrique Pargas Rodríguez, un inmigrante de 31 años originario de Venezuela, buscado por intento de feminicidio agravado.

De acuerdo con el comunicado del ICE, Pargas es señalado de haber llevado a cabo un violento ataque al estilo “ruleta rusa” contra una mujer, a quien presuntamente agredió, insultó y golpeó antes de colocarle un arma de fuego en la cabeza y manipular el cargador.

La víctima logró escapar y posteriormente se emitió una orden judicial en contra de Pargas en Venezuela.

“Este peligroso delincuente extranjero presuntamente golpeó, degradó y torturó a una joven en una especie de ruleta rusa y luego huyó a Estados Unidos cuando su intento de asesinarla fracasó”, declaró Joshua Johnson, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Dallas, citado en el comunicado.

Y añadió: “Gracias a una pista de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., pudimos localizarlo y ponerlo bajo custodia para que pueda ser repatriado a Venezuela y comparecer ante la justicia por sus presuntos delitos”.

Huyó de su país

Según el ICE, tras el ataque ocurrido el 24 de febrero de 2021, el inmigrante huyó de Venezuela e ingresó indocumentado a Estados Unidos el 10 de agosto de 2022 por Eagle Pass, Texas, donde fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado bajo fianza mientras enfrentaba un proceso migratorio.

En noviembre de 2023, agentes del ICE lo ubicaron en la Cárcel del Condado de Dallas tras un arresto por agresión, pero no lo detuvieron en ese momento debido a las prioridades de control migratorio vigentes.

Finalmente, el 14 de agosto de este año, tras recibir una referencia de la Patrulla Fronteriza que lo vinculaba con la orden de captura en Venezuela, agentes de ICE, junto con los Alguaciles de EE UU. y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, lo localizaron en el norte de Texas y lo detuvieron.

El inmigrante permanece bajo custodia del ICE en espera de la resolución de su proceso migratorio y de una eventual deportación.

