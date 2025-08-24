ICE arresta en Nuevo México a supuesto miembro del Tren de Aragua

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este viernes que agentes federales arrestaron en Albuquerque, Nuevo México, a un inmigrante indocumentado venezolano señalado por las autoridades como supuesto miembro de la banda criminal transnacional Tren de Aragua y fugitivo con una orden de arresto vigente en Bogotá, Colombia.

Según el comunicado del ICE, Leonel Arquímedes Bustamante-Sánchez, de 27 años, fue detenido el 20 de agosto después de que un agente de la Policía Estatal de Nuevo México reconociera su vehículo como uno que coincidía con la descripción de un automóvil presuntamente robado e iniciara una parada de tráfico.

En el lugar, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y oficiales de Operaciones de Detención y Deportación confirmaron su identidad.

El ICE detalló que el inmigrante fue sentenciado a siete años de prisión en Colombia por tráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, es sujeto de una investigación criminal en Albuquerque vinculada con supuestos miembros del Tren de Aragua acusados de participar en delitos como asesinato y narcotráfico.

“No se dejen engañar. Los miembros de esta red criminal, considerada terrorista, no solo participan en delitos menores. Están involucrados en la violencia organizada que devasta a sus víctimas y a la comunidad”, declaró Jason T. Stevens, agente especial a cargo de HSI El Paso, en el comunicado.

Y añadió: “HSI, así como nuestros dedicados aliados en las fuerzas del orden, nos unimos en nuestros decididos esfuerzos para identificarlos, arrestarlos y enviarlos de regreso a su país de origen, donde pertenecen”.

Antecedentes

El ICE aseguró que no era la primera vez que Bustamante-Sánchez enfrentaba a las autoridades migratorias.

El 22 de agosto de 2023, fue arrestado por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, tras ingresar al país de manera irregular, pero quedó en libertad bajo fianza con una citación para comparecer ante un juez de inmigración.

Actualmente permanece bajo custodia del ICE acusado de entrar al país sin autorización y a la espera de posibles nuevos cargos penales, de acuerdo con el comunicado.

La investigación fue dirigida por HSI con apoyo de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación en Albuquerque, el FBI y la Policía Estatal de Nuevo México.

Sigue leyendo:

• Detienen en Colombia a uno de los “más buscados” del Tren de Aragua en Chile

• Aviones, mansiones y joyas: esta es la lista de $700 millones que EE.UU. ha confiscado a Nicolás Maduro

• EE.UU. imputa a 30 personas vinculadas al Tren de Aragua tras investigación en Colorado